Подорожали минимум вдвое. Как изменились цены на печенье и вафли с 2007 года (фото)

На некоторые вкусности цена выросла более чем на 20 грн

Рост цен продолжает беспокоить украинцев, которые уже показали, сколько стоили популярные сладости в 2007 году. Речь идет о печенье "Рошен", легендарных вафлях "Артек" и печенье "Мария".

"Телеграф" решил сравнить цены на товары в 2007 и 2025 годах. Заметим, что для подсчета использовали магазины АТБ и "Сільпо".

Печенье "Рошен"

Около 20 лет назад, а именно в 2007 году одна упаковка печенья "MULTICAKE" 180 г стоила 12,29 грн. Сейчас же такое же печенье уже в новой упаковке продают почти за 40 грн. Цена зависит от начинки. По акции сейчас печенье продается за 34,90, а без нее за 38,90 грн. Цена печенья за более чем 15 лет изменилась на 26,61.

Цены на печенье MULTICAKE в 2007

Цены на печенье MULTICAKE в 2025

Печенье "Мария"

В 2007 году за 160 г печенья с отрубями нужно было заплатить 6,79 грн, а за обычное чуть больше 5 грн. Сейчас первый вариант печенья стоит 22,50 без акции и 18,60 со скидкой. Обычное печенье в 2025 году продают за 21,40 грн. Стоимость галетного печенья выросла на 15,71 и 16 грн соответственно.

Цены на печенье Мария в 2025

Вафли "Артек"

Эти вафли в 2007 году продавали в самой маленькой упаковке от "Світоч" за 5,99 грн любой вкус. В 2025 году цена выросла вплоть до 22,99 без скидки и 16,99 со скидкой соответственно. Выходит, что за почти 20 лет вафли подорожали на 17 грн.

Цены на вафли Артек в 2007 году

Цены на вафли Артек в 2025 году

