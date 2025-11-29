Лучшее среди подержанных: какой автомобиль стоит выбрать и почему

Автомобили, отмечает эксперт, должны делать своего владельца счастливым

Автомобильный эксперт из Британии Кристофер Шарп, с 2020 года ездящий на MINI Clubman Cooper, больше года искал себе новенькое авто. Просмотрев множество вариантов, он наконец нашел замену.

Причем он избрал подержанную сестринскую модель MINI Clubman Cooper S. О своем опыте эксперт рассказал изданию "Expres".

Что нужно знать

MINI Clubman Cooper S в Британии продается в диапазоне £12 000–16 000

Эксперты отмечают его дизайн и высокий уровень интерьера

Машина имеет больший крутящий момент, напоминающий спортивный автомобиль

В частности, эксперт ресурса AutoTrader признал, что его новое увлечение не имеет равных среди конкурентов, если речь идет о покупке авто с рук.

"Конечно, моя машина – это универсал, а не хэтчбек, но обе модели, поскольку производятся одной компанией на одном заводе, имеют схожие компоненты", – рассказал Кристофер Шарп о своем выборе.

Технические характеристики

Mini Clubman (R55)

Cooper S 2017 года, которым сейчас владеет автоэксперт, получил 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, развивающий мощность 189 л.с. И это на 34 л.с. больше, чем у Cooper с 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем.

Старый Cooper имел передний привод, а Cooper S уже оснащен системой полного привода и шестиступенчатой механической коробкой передач. Машина имеет больший крутящий момент, напоминающий спортивный автомобиль.

Эксперт отметил, что в салоне все расположено на расстоянии нажатия кнопки на руле, поэтому водитель не отвлекается от дороги. К тому же, автомобиль купленный Шарпом, опционально имеет сенсорный экран, а в информационно-развлекательную систему встроен Apple CarPlay, поэтому уже можно забыть об устаревшей навигационной системе или телефоне, который будет выпадать из держателя, — заверил специалист.

С поднятыми задними сиденьями Clubman имеет багажник объемом 360 литров, а с опущенными сиденьями его емкость увеличивается до 1250 литров плюс владелец авто получает дополнительное пространство под полом багажника.

В условиях влажного и сухого пути система полного привода дает ощущение безопасности, позволяет быстрее выходить из медленных поворотов и лучше входить в крутые.

"С несколько более жесткой подвеской и шинами с более низким профилем приходится быть немного осторожнее на выбоинах и неровностях, но это небольшая цена за двигатель, который в спортивном режиме звучит как Subaru World Rally Car 1990-х годов", — поделился специалист.

Стоимость

Mini Clubman Cooper S

Прежде чем принять решение о покупке авто, эксперт провел узнал, как его оценивают владельцы, сравнил его с некоторыми конкурентами, но наконец остановился именно на MINI. По словам Шарпа, в Британии такую машину можно приобрести по цене от £12000 до £16,000, или же от 16 до 21 тысяч долларов США, что составляет примерно от 670 380 до 893 840 гривен.

"В общем, конкуренты MINI из сегмента хэтчбеков, MINI являются единственным универсалом, считаются более практичными, комфортными, более дешевыми или сочетают в себе все три преимущества. Однако, несмотря на то, что Clubman уступает конкурентам в практичности и комфорте, он выигрывает за счет менее выразительного внешнего вида и более роскоши".

В конце эксперт отметил, что Cooper с короткой колесной базой, прочной стойкостью и мощным двигателем был настоящей радостью на извилистых дорогах. По его словам, автомобили предназначены не только для повседневного использования, но и должны делать владельцев счастливыми и вызывать улыбку.

