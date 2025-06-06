Выглядят дорого, а стоят копейки: топ-3 авто до 3500 долларов в Украине

Никто не догадается, что это авто такое дешевое

Купить качественное авто за небольшую сумму можно. Многие водители мечтают о машине, которая не будет выглядеть как бюджетный вариант, но при этом будет стоить недорого — менее четырех тысяч долларов.

Телеграф проанализировал авторынок и узнал, можно ли в Украине купить автомобили дешевые за несколько тысяч долларов. По данным AUTO.RIA, на рынке представлены интересные варианты, имеющие приемлемую цену и хороший внешний вид.

Chery Beat 2012 – 3200 долларов

Китайский кроссовер Chery Beat в 2012 году стоит 3200 долларов при пробеге 75 тысяч километров. Автомобиль имеет двигатель 1.3 литра, работает на газе и бензине, оборудован механической коробкой передач.

Продавец утверждает, что машина в хорошем состоянии и не нуждается в вложениях.

Renault Logan 2010 – 2600 долларов

Французский седан Renault Logan в 2010 году продается за 2600 долларов с пробегом 305 тысяч километров. Автомобиль оснащен двигателем 1.6 литра, работает на газе и бензине, имеет передний привод.

В комплектацию входят кондиционер, гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники, ABS и газобаллонное оборудование четвертого поколения.

Chevrolet Aveo 2008 – 2450 долларов

Американский седан Chevrolet Aveo в 2008 году стоит 2450 долларов и имеет пробег 230 тысяч километров. Автомобиль имеет двигатель объемом 1.2 литра, оборудованный газобаллонным оборудованием четвертого поколения.

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