Краще серед уживаних: яке авто варто обрати та чому

Автомобільний експерт з Британії Крістофер Шарп, який з 2020 року їздить на MINI Clubman Cooper, понад рік шукав собі новеньке авто. Переглянувши безліч варіантів, він врешті решт знайшов заміну.

Причому він обрав вживану сестринську модель MINI Clubman Cooper S. Про свій досвід експерт розповів виданню "Expres".

Що треба знати

MINI Clubman Cooper S у Британії продається в діапазоні £12 000–16 000

Експерти відзначають його дизайн та високий рівень інтер’єру

Машина має більший крутний момент, що нагадує спортивне авто

Зокрема експерт ресурсу AutoTrader визнав, що його нове захоплення не має рівних серед конкурентів, якщо йдеться про купівлю авто з рук.

"Звісно, моя машина — це універсал, а не хетчбек, але обидві моделі, оскільки виробляються однією компанією на одному заводі, мають схожі компоненти", — розповів Крістофер Шарп про свій вибір.

Технічні характеристики

Mini Clubman (R55)

Cooper S 2017 року, яким нині володіє автоексперт, отримав 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з подвійним турбонадувом, що розвиває потужність 189 к.с. І це на 134 к.с. більше, ніж у Cooper з 1,5-літровим трициліндровим двигуном.

Старий Cooper мав передній привід, а Cooper S вже оснащений системою повного приводу та шестиступінчастою механічною коробкою передач. Машина має більший крутний момент, що нагадує спортивне авто.

Експерт, зазначив, що у салоні все розташовано на відстані натискання кнопки на кермі, тому водій не відволікається від дороги. До того ж, автівка яку купив Шарп, опціонально має сенсорний екран, а в інформаційно-розважальну систему вбудований Apple CarPlay, тому вже можна забути про застарілу навігаційну систему або телефон, який випадатиме з тримача, — запевнив фахівець.

Із піднятими задніми сидіннями Clubman має багажник об'ємом 360 літрів, а з опущеними сидіннями його місткість збільшується до 1250 літрів плюс власник авто отримує додатковий простір під підлогою багажника.

В умовах вологої та сухої дороги система повного приводу дає відчуття безпеки, дозволяє швидше виходити з повільних поворотів і краще входити в круті.

"З дещо жорсткішою підвіскою та шинами з нижчим профілем, доводиться бути трохи обережнішим на вибоїнах та нерівностях, але це невелика ціна за двигун, який у спортивному режимі звучить як Subaru World Rally Car 1990-х років", — поділився фахівець.

Вартість

Mini Clubman Cooper S

Перш ніж прийняти рішення про купівлю авто, експерт провів дізнався, як його оцінюють власники, порівняв його з деякими конкурентами, але врешті решт зупинився саме на MINI. За словами Шарпа, у Британії таку машину можна придбати за ціною від £12000 до £16,000, або ж від 16 до 21 тисячі доларів США, що становить приблизно від 670 380 до 893 840 гривень.

"Загалом, конкуренти MINI з сегменту хетчбеків, MINI є єдиним універсалом, вважаються більш практичними, комфортними, дешевшими або поєднують у собі всі три переваги. Однак, попри те, що Clubman поступається конкурентам у практичності та комфорті, він виграє за рахунок менш виразного зовнішнього вигляду та більш розкішного інтер'єру", — підсумував Шарп.

Наприкінці експерт зазначив, що Cooper з короткою колісною базою, міцною стійкістю і потужним двигуном був справжньою радістю на звивистих дорогах. За його словами, автомобілі призначені не лише для повсякденного використання, а також мають робити власників щасливими та викликати посмішку.

