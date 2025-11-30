Не 30 ноября, как в России: когда в Украине отмечают День матери

Сегодня не стоит поздравлять мам, ведь в Украине есть другая дата

День матери – популярный праздник в Украине, в который поздравляют своих самых дорогих людей. Некоторые люди присылают мамам поздравления в последнее воскресенье ноября, однако эта дата неактуальна для украинцев.

30 ноября отмечают День матери в стране-оккупанта. Общефедеральный праздник установил первый президент России Борис Ельцин в 1998 году. Его инициировала Алевтина Апарина, депутат Госдумы РФ и член ЦК КПРФ, работавшая в комитете по вопросам женщин, семьи и молодежи. Сегодня День матери отмечают в России, так что с Украиной эта дата не имеет ничего общего. Именно поэтому сегодня не стоит поздравлять мам с праздником.

В Украине же День матери имеет другую дату — во второе воскресенье мая. В украинском обществе праздник впервые отметил Союз украинок Канады в 1928 году. Через год День матери инициировала редактор еженедельника "Жіноча доля" Елена Кисилевская во Львове. Праздник быстро получил распространение в Украине. Организации "Просвіта", "Рідна школа", "Пласт", "Сокол" начали устраивать тематические конференции и концерты в этот день.

День матери, фото Freepik

В 1939 году советские власти запретили День матери. В 1990 году праздник был восстановлен в Украине. Это произошло благодаря Союзу украинок, Государственному комитету Украины по делам семьи и молодежи, международной организации "Женская община" и Союзу женщин Украины. Так в 1999 году второй президент Украины Леонид Кучма установил указ о праздновании Дня матери. С тех пор его празднуют ежегодно во второе воскресенье мая.

День матери — это удачная возможность поздравить самых дорогих людей с праздником и поблагодарить за заботу, поддержку и воспитание. Однако делать это следует не 30 ноября, как в России, а именно во второе воскресенье мая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько дней осталось до Нового года. Успеваете установить елку и купить подарки.