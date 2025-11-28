Потеряете удачу и счастье: что нельзя надевать в новогоднюю ночь 2026

В новогоднюю ночь не выбирайте вещи черного цвета

До Нового года остается все меньше дней, поэтому важно успеть подготовиться к празднику. В частности, важно, в чем отмечать Новый год, а также что не стоит надевать в эту ночь.

От выбора одежды в Новый год зависит, как пройдут следующие 12 месяцев. Чтобы не привлечь проблемы, финансовые затруднения или другие неприятности, нужно избегать определенных цветов в этот день. "Телеграф" расскажет подробнее, что не стоит надевать в новогоднюю ночь.

Что нельзя надевать в Новый год 2026

2026 — год Красной Огненной Лошади, которая олицетворяет мощную энергетику и преодоление преград. Поэтому важно соответствовать эстетике этого знака восточного календаря. Так черный цвет – табу в новогоднюю ночь. Он символизирует траур, уныние, боль, излучает тяжелую энергетику. Такой цвет может заблокировать безудержную энергию лошади и привлечь проблемы.

Черное платье, фото Freepik

В Новый год 2026 года не стоит выбирать полностью приталенную одежду. Год Коня — это про энергичность и жизнеспособность, поэтому такие вещи будут ограничивать ваши движения. К тому же вам будет сложно передвигаться, если планируете танцевать.

Приталенное платье, фото Freepik

Изношенные и старые вещи – то, чего следует избегать в новогоднюю ночь, ведь это не привлечет ничего нового в вашу жизнь. Выбрав такую одежду, вы можете заблокировать положительные изменения в вашей рутине.

Избегайте спортивной одежды в Новый год, потому что это обыденно и привычно. К празднику следует подготовиться и выбрать что-то особенное. Также не стоит сосредотачиваться на серых и приглушенных оттенках, поскольку они не соответствуют атмосфере новогодней ночи.

Спортивная одежда, фото Freepik

Также неудачными вариантами на Новый год 2026 будут:

откровенные вещи с глубоким декольте и ультракороткое мини;

громоздкая и слишком теплая одежда;

вещи, напоминающие об негативных событиях;

синтетическая и некачественная одежда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что символизирует год Красной Огненной Лошади 2026. Узнайте, кому может повезти уже в следующем году.