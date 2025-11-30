Не 30 листопада, як у Росії: коли в Україні відзначають День матері

Сьогодні не варто вітати мам, адже в Україні є інша дата

День матері — популярне свято в Україні, в яке вітають своїх найдорожчих людей. Деякі люди надсилають мамам привітання в останню неділю листопада, однак ця дата є неактуальною для українців.

30 листопада відзначають День матері у країні-окупантці. Загальнофедеральне свято встановив перший президент Росії Борис Єльцин у 1998 році. Його ініціювала Алевтина Апарина, депутатка Держдуми РФ і член ЦК КПРФ, яка працювала у комітеті з питань жінок, сім'ї та молоді. Сьогодні День матері відзначають у Росії, тож з Україною ця дата не має нічого спільного. Саме тому сьогодні не варто вітати мам зі святом.

Натомість в Україні День матері має іншу дату — у другу неділю травня. В українській громаді свято вперше відзначив Союз українок Канади в 1928 році. Через рік День матері ініціювала редакторка тижневика "Жіноча доля" Олена Кисілевська у Львові. Свято швидко набуло поширення в Україні. Організації "Просвіта", "Рідна школа", "Пласт", "Сокіл" почали влаштовувати тематичні конференції та концерти у цей день.

День матері, фото Freepik

У 1939 році радянська влада заборонила День матері. У 1990 році свято відновили в Україні. Це відбулося завдяки Союзу українок, Державному комітету України у справах сім'ї та молоді, міжнародній організації "Жіноча громада" та Спілці жінок України. Так у 1999 другий президент України Леонід Кучма встановив указ про святкування Дня матері. Відтоді його святкують щороку у другу неділю травня.

День матері — це вдала нагода привітати найдорожчих людей зі святом і подякувати за турботу, підтримку та виховання. Однак робити це варто не 30 листопада, як у Росії, а саме у другу неділю травня.

