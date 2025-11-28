Никакого расизма: два села с очень необычными названиями есть в Украине (карта)

В одном из этих сел нашли несколько бронзовых кладов

В Украине встречаются довольно забавные названия населенных пунктов. К примеру, два из них находятся на Закарпатье — села Негровец и Негрово. Темнокожих там нет, зато у этих мест есть своя любопытная история.

Названия сел Негрово и Негровец, несмотря на схожее звучание, напрямую не связаны. И они точно не имеют никакого расистского подтекста.

Что известно о селе Негрово

Село Негрово находится на Закарпатье в Иршавском районе у подножия горного хребта Гат. Его название впервые упоминается в уставе 1398 года как "Massor".

На Закарпатье есть село Негрово

Вероятно, оно возникло вследствие миграции. Новые поселенцы давали населенным пунктам названия того же города или села, откуда они пришли.

Село Негрово есть в Закарпатской и в Одесской областях. На самом деле, по одинаковым названиям поселков можно отслеживать путь миграции некоторых групп населения историк Максим Яременко

Известно, что Негрово появилось на трех холмах в лесистой местности, а его первыми жителями были крестьяне, укрывшиеся после подавления антифеодальных восстаний. В 1863 году на территории населенного пункта нашли бронзовый клад эпохи поздней бронзы, а в 1963 году — лад бронзовых мечей раннего железного века.

До 1995 года село называлось "Негрове". Согласно данным "Википедии", по переписи населения Украины за 2001 год в селе проживало 1116 человек.

Что известно о селе Негровец

Село Негровец, расположенное в Межгорском районе Закарпатской области, получило свое название от одноименной горы, которая возвышается над ним. Первые жители поселились в урочище Поток, что и стало зарождением населенного пункта.

Село Негровец в Закарпатской области

До 1944 года оно называлось "Верхняя Колочава". Первые упоминания о селе относятся к XVII веку.

Село привлекает туристов с разных уголков, поскольку расположено на территории Национального природного парка "Синевир". Рядом с ним находится заповедник Болото Глуханя — знаменитое сферическое болото, в котором произрастает 15 видов редких и исчезающих растений.

Возле села Негровец находится заповедник Болото Глуханя

Согласно данным "Википедии" в селе, по состоянию на 2020 год, проживало 2642 человека.

