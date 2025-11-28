Никакого расизма: два села с очень необычными названиями есть в Украине (карта)
В одном из этих сел нашли несколько бронзовых кладов
В Украине встречаются довольно забавные названия населенных пунктов. К примеру, два из них находятся на Закарпатье — села Негровец и Негрово. Темнокожих там нет, зато у этих мест есть своя любопытная история.
Названия сел Негрово и Негровец, несмотря на схожее звучание, напрямую не связаны. И они точно не имеют никакого расистского подтекста.
Что известно о селе Негрово
Село Негрово находится на Закарпатье в Иршавском районе у подножия горного хребта Гат. Его название впервые упоминается в уставе 1398 года как "Massor".
Вероятно, оно возникло вследствие миграции. Новые поселенцы давали населенным пунктам названия того же города или села, откуда они пришли.
Село Негрово есть в Закарпатской и в Одесской областях. На самом деле, по одинаковым названиям поселков можно отслеживать путь миграции некоторых групп населения
Известно, что Негрово появилось на трех холмах в лесистой местности, а его первыми жителями были крестьяне, укрывшиеся после подавления антифеодальных восстаний. В 1863 году на территории населенного пункта нашли бронзовый клад эпохи поздней бронзы, а в 1963 году — лад бронзовых мечей раннего железного века.
До 1995 года село называлось "Негрове". Согласно данным "Википедии", по переписи населения Украины за 2001 год в селе проживало 1116 человек.
Что известно о селе Негровец
Село Негровец, расположенное в Межгорском районе Закарпатской области, получило свое название от одноименной горы, которая возвышается над ним. Первые жители поселились в урочище Поток, что и стало зарождением населенного пункта.
До 1944 года оно называлось "Верхняя Колочава". Первые упоминания о селе относятся к XVII веку.
Село привлекает туристов с разных уголков, поскольку расположено на территории Национального природного парка "Синевир". Рядом с ним находится заповедник Болото Глуханя — знаменитое сферическое болото, в котором произрастает 15 видов редких и исчезающих растений.
Согласно данным "Википедии" в селе, по состоянию на 2020 год, проживало 2642 человека.
