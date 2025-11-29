Не всегда была Дерибасовской: сколько раз главная улица Одессы меняла имя и почему (фото, видео)
Рассказываем, кто такой де Рибас и почему его имя осталось на карте города
Дерибасовская — одна из самых известных туристических улиц Одессы, настоящий символ города и едва ли не первый адрес, куда приводят гостей на экскурсиях. Она проходит между Преображенской и Польской улицами, параллельно Греческой и Ланжероновской, и с XIX века остается сердцем одесской жизни.
Сегодняшнее название Дерибасовской закрепилось за улицей в честь Хосе де Рибаса — первого градоначальника Одессы. В России его именовали Иосиф Михайлович Дерибас. Именно он заказал привоз из Неаполя гранитной брусчатки из лавы Везувия, которая сохранилась до наших дней. На Дерибасовской стоял дом де Рибаса, а потом жил и его брат Феликс.
Названия Дерибасовской
Улицу Дерибасовскую местные жители в разное время называли по-разному, как только не произнося фамилию: Рибасовская, де Рибасовская или д’Рибасовская.
Впрочем, история названий была гораздо длиннее и богаче. Сначала она называлась Садовой. Позже — Гимназической, в честь Коммерческой гимназии, открывшейся в том же году. В 1811 (12) году улицу назвали в честь де Рибаса. Уже после установления большевистской власти улицу назвали сначала в честь Лассаля, а затем Чкалова. Только в 1941 году во время румынской оккупации вернулось название Дерибасовская.
Кто такой Хосе де Рибас
Россия постоянно боролась с Османской империей за влияние на Юге и доступ к Черному морю. Во время очередной русско-турецкой войны 14 сентября 1789 отряд генерал-майора Иосифа (Хосе) де Рибаса вместе с украинскими казаками под руководством атамана Головатого получил крепость Ени Дунья (Хаджибей). По рескрипту Екатерины II от 27 мая 1794 года на месте Хаджибея был основан новый портовый город. Уже 2 сентября того же года под руководством Иосифа де Рибаса началось строительство первых портовых объектов. Именно эта дата – 2 сентября 1794 года – считается днем основания Одессы.
Дерибасовская сегодня: пешеходное сердце города
Современная Дерибасовская – уютная пешеходная улица. Здесь работают магазины, кафе, рестораны, уличные музыканты создают особое настроение, а с некоторых точек открывается один из лучших видов на Одесский оперный театр. К Дерибасовской прилегает первый одесский городской сад, построенный в 1803 году. Именно здесь можно увидеть того же Хосе де Рибаса.
