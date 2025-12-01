С Днем работников прокуратуры 2025! Красивые поздравления с праздником в открытках

Пожелайте профессиональных успехов своим коллегам, друзьям, близким

В понедельник, 1 декабря, в народный праздник Наумов день, в Украине отмечается профессиональный праздник работников прокуратуры — ключевых специалистов правовой системы страны.

Этот праздник был установлен в ноябре 2000 года указом второго президента Украины Леонида Кучмы. При этом стоит подчеркнуть, что основы правовой системы нашей страны начали формироваться еще в эпоху Киевской Руси.

В День работников прокуратуры, как и в большинстве профессиональных праздников, организуются корпоративные мероприятия и торжества. Традиционно отмечают лучших сотрудников: присваивают звания, вручают награды, премии, а также памятные подарки и благодарственные письма.

"Телеграф" поздравляет всех сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником! К этому дню мы подготовили яркие открытки и поздравительные картинки, которые вы можете легко отправить своим коллегам, друзьям, близким или просто знакомым работникам прокуратуры 1 декабря.

День работников прокуратуры Украины 2025: открытки и картинки

