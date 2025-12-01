Что нельзя делать в праздник 1 декабря, если не хотите навсегда лишиться удачи

Узнайте, почему сегодня нельзя надевать шапку и хвалить за успехи

В этот понедельник христиане восточного обряда в Украине вспоминают святого Наума, которого считают защитником науки и покровителем студентов и учащихся. До перехода на новоюлианский календарь его чтили 14 декабря.

Наум Охридский — ученик святых Кирилла и Мефодия. Он внес значительный вклад в развитие славянской письменности и распространение христианского просвещения среди славян, поэтому его почитают как покровителя науки и учеников. Также в этот день чтут святого пророка Наума — одного из 12 малых пророков, родом из галилейского селения Елкоша.

Считается, что святой Наум помогает ученикам легче постигать науку и усваивать новые знания, поэтому в этот день наши предки отправлялись в церковь на молебен, чтобы попросить благословения на учебу. Учителей 1 декабря угощали и одаривали вышитыми полотенцами и караваем.

Что нельзя делать 1 декабря

Хвалить учеников за успехи в учебе — можно сглазить.

Читать во время еды — можно упустить важную информацию.

Надевать новую шапку — ухудшится память.

Фото: freepik

Давать в долг человеку и смотреть ему в глаза — отдадите денежную удачу.

Народные приметы 1 декабря

Ветер с севера — к суровым морозам.

Звезды на небе переливаются — будет вьюга.

Вороны громко каркают — будут метели.

У кого именины 1 декабря

Сегодня именины отмечают Наум, Антон и Дмитрий.

Праздники и события 1 декабря

День работников прокуратуры в Украине

Международный день невролога (Neurologist Day)

Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day)

День Антарктиды

День Уолта Диснея (Walt Disney Day) в США

Напомним, что в Украине начал править декабрь. Ранее "Телеграф" писал, какие праздники и сколько выходных будет в этом месяце.