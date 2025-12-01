Укр

Что нельзя делать в праздник 1 декабря, если не хотите навсегда лишиться удачи

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Автор
Девушка возле шиповника
Девушка возле шиповника. Фото Freepik

Узнайте, почему сегодня нельзя надевать шапку и хвалить за успехи

В этот понедельник христиане восточного обряда в Украине вспоминают святого Наума, которого считают защитником науки и покровителем студентов и учащихся. До перехода на новоюлианский календарь его чтили 14 декабря.

Наум Охридский — ученик святых Кирилла и Мефодия. Он внес значительный вклад в развитие славянской письменности и распространение христианского просвещения среди славян, поэтому его почитают как покровителя науки и учеников. Также в этот день чтут святого пророка Наума — одного из 12 малых пророков, родом из галилейского селения Елкоша.

Считается, что святой Наум помогает ученикам легче постигать науку и усваивать новые знания, поэтому в этот день наши предки отправлялись в церковь на молебен, чтобы попросить благословения на учебу. Учителей 1 декабря угощали и одаривали вышитыми полотенцами и караваем.

Что нельзя делать 1 декабря

  • Хвалить учеников за успехи в учебе — можно сглазить.
  • Читать во время еды — можно упустить важную информацию.
  • Надевать новую шапку — ухудшится память.
девушка в шапке зимой
Фото: freepik
  • Давать в долг человеку и смотреть ему в глаза — отдадите денежную удачу.

Народные приметы 1 декабря

  • Ветер с севера — к суровым морозам.
  • Звезды на небе переливаются — будет вьюга.
  • Вороны громко каркают — будут метели.

У кого именины 1 декабря

Сегодня именины отмечают Наум, Антон и Дмитрий.

Праздники и события 1 декабря

  • День работников прокуратуры в Украине
  • Международный день невролога (Neurologist Day)
  • Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day)
  • День Антарктиды
  • День Уолта Диснея (Walt Disney Day) в США

Напомним, что в Украине начал править декабрь.

