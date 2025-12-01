З Днем працівників прокуратури 2025! Красиві привітання зі святом у листівках

Побажайте професійних успіхів своїм колегам, друзям, близьким

У понеділок, 1 грудня, у народне свято Наумів день, в Україні відзначається професійне свято працівників прокуратури — ключових фахівців правової системи країни.

Це свято було встановлено у листопаді 2000 року указом другого президента України Леоніда Кучми. При цьому варто наголосити, що основи правової системи нашої країни почали формуватися ще в епоху Київської Русі.

У День працівників прокуратури, як і у більшості професійних свят, організуються корпоративні заходи та урочистості. Традиційно відзначають найкращих співробітників: надають звання, вручають нагороди, премії, а також пам’ятні подарунки та листи подяки.

