Чтобы перевести это украинское слово, россиянам нужно целых три

Классики литературы любили это слово

Украинский язык поражает своим богатством и уникальностью. Есть немало слов, которые трудно или невозможно адекватно перевести на другие языки, в частности на русский.

Одно из таких ярких слов – "витрибеньки". Для россиян оно остается полной загадкой, ведь в их языке нет точного эквивалента, передающего все оттенки значения. "Телеграф" рассказывает, что кроется за этим колоритным украинским термином.

По "Словарю украинского языка", "витрибеньки" имеет несколько значений. Во-первых, это выдумки, капризы или прихоти. Во-вторых, вещи без практической пользы, служащие преимущественно для украшения. В третьих, необычные блюда, напитки или приправы.

Толкование слова "вытрибенки", онлайн-словарь "Горох"

Почему это слово непонятно россиянам? Дело в том, что "витрибеньки" сочетает в себе несколько смысловых оттенков одновременно. Оно может описывать и чьи-то капризы, и декоративные безделушки, и кулинарные изысканные деликатесы. Русский язык не имеет такого универсального понятия.

Украинские писатели активно использовали это слово. Иван Франко писал: "Я не маю часу слухати твоїх витребеньків". Александр Довженко вспоминал: "Тягни нам цілого барана. Та горілки, та не з озюмом та всякими там витребеньками, а чистої".

Марко Вовчок описывала бытовую ситуацию: "Доти не відчепиться [хазяїн], поки аж жінка не заплаче або хоч заходиться на плач – тоді він пожалує її і обіцяє купити якусь там витребеньку нову". Иван Котляревский в своих произведениях вспоминал: "Їли Буханчики пшеничні, білі, Кислиці, ягоди, коржі І всякі-разні витребеньки".

Слово имеет эмоциональную окраску и ироничный оттенок. Оно передает отношение к чему-то необязательному, но милому сердцу. Россиянам приходится использовать разные слова в зависимости от контекста: "прихоти", "безделушки", "деликатесы". Ни одно из них не охватывает всей полноты значения украинского "витрибеньки".

