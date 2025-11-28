"Зимно" или "холодно"? Разница в значении, о которой мало кто знает

Не все украинцы различают эти два слова

Украинский язык богат оттенками и имеет немало слов, которые кажутся почти одинаковыми. Поэтому мы часто используем их как синонимы, не задумываясь над разницей. Так случилось и со словами "зимно" и "холодно".

На первый взгляд они одинаковы, но разница между ними есть. "Телеграф" рассказывает, в чем именно заключается эта разница и когда следует использовать каждое из этих слов.

Так, по данным онлайн-словаря "Горох", "зимно" связано с погодой. Это слово означает "по-зимнему холодно, морозно, с ощущением зимней прохлады". Оно обрисовывает состояние природы, а не внутренние чувства человека. Чаще всего его используют, когда говорят именно о температуре на улице.

Примеры:

Становилось "зимно", и мы плотнее закутались в свои плащи. (Ю. Андрухович)

Студеный ветер вздохнул неожиданно, и стало "зимно". (О. Ильченко)

Слово "холодно" имеет более широкое применение. Оно означает "низкую температуру или чувство холода" и не привязано к времени года или погоде. Холодно может быть в комнате, на улице, в транспорте или даже в вещах, которые касаются рук. Это слово описывает состояние, чувство.

Примеры:

Грустно и холодно стало ей жить без матери. (З. Туловище)

Холодный ветер врывался в разбитые стекла и напрямик дул в распахнутую дверь. Мотре стало холодно. (Панас Мирный)

Из-за подобного звучания эти слова часто используются как взаимозаменяемые. Но "зимно" точнее передает погодные условия, тогда как "холодно" описывает температуру в целом или физическое чувство. Именно поэтому они не играют одинаковой роли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о слове, которое россияне не смогут ни произнести, ни перевести. Оно нашим восточным соседям просто незнакомо.