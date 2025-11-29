Опасный хищник забежал в сельсовет на западе Украины: прыгал по стенам и метался по сторонам (видео)

Численность этих хищников значительно выросла в Украине за последние годы и они все чаще выходят к людям

В селе Чесники Ивано-Франковской области в помещение сельского совета внезапно забежала лиса. Лесной хищник сразу привлек к себе внимание своим поведением.

Об этом сообщили на странице "Українське товариство мисливців і рибалок — УТМР" в Facebook. На кадрах видно, что лиса металась из стороны в сторону и прыгало на стены и двери в поисках выхода.

Источник напоминает, что численность лис в Украине за последние годы значительно выросла. Еще в 2021 году численность составляла примерно 50 000 особей, то в 2025 году – почти 250 000 (без учета оккупированных территорий).

"В Ивано-Франковской области средняя плотность – 3,4 головы на 1000 га, но в некоторых районах достигает 8 голов/тыс. га, тогда как "оптимальная" научно обоснованная норма – 0,5–1 особь на 1 тыс. га", — говорится в сообщении.

Почему лис стало больше

Отметим, ранее ведущий научный сотрудник Института зоологии НАНу, кандидат биологических наук Виталий Смагол рассказывал "Телеграфу", что большую роль в популяции диких животных играет охота, а с начала полномасштабного вторжения она запрещена в Украине. Даже открытие сезона охоты на хищников в прошлом году на один месяц не дало желаемых результатов.

"В принципе, не только лисы, вообще дикие животные абсолютно теряют всякий страх перед человеком. Поэтому и выходят в пригород, уже не говорим ничего о маленьких населенных пунктах. И это касается не только лис", — говорит эксперт.

Лиса. Фото: Википедия

Опасны ли лисы для человека

Есть несколько причин, по которым лисы могут быть опасны:

Бешенство : Лисы являются одними из основных переносчиков бешенства. Заражение происходит через укус или попадание слюны на поврежденную кожу или слизистую. Это смертельно опасное заболевание, поражающее нервную систему.

: Лисы являются одними из основных переносчиков бешенства. Заражение происходит через укус или попадание слюны на поврежденную кожу или слизистую. Это смертельно опасное заболевание, поражающее нервную систему. Другие болезни . Лисы могут переносить другие инфекции, такие как лептоспироз, бруцеллез и чесотка.

. Лисы могут переносить другие инфекции, такие как лептоспироз, бруцеллез и чесотка. Физический вред. Хотя это и редкость, но лисы могут напасть, если почувствуют угрозу или будут спровоцированы.

Лиса. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лиса промчалась по центру Харькова.