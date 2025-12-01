Экскурсия для хищника: рыбак устроил нетипичное путешествие улова (видео)

Хищница может весить от 2 до 5 килограммов

Киевляне стали свидетелями очень необычной картины прямо в центре города. По одной из дорог ехал мужчина на велосипеде, а вместе с ним — неожиданный "пассажир".

Увидеть "пассажира", то есть щуку, которая просто болталась на руле велосипеда, можно в местном Telegram-канале. Эта картина сразу привлекла внимание водителей.

По предварительной оценке чата GPT, эта щука могла весить примерно от 2 до 5 килограммов — именно такие размеры чаще всего встречаются в украинских водоемах.

Для справки

Щука является одной из самых распространенных хищных рыб в Украине. Она любит спокойные реки, озера и водохранилища. Некоторые особи могут вырастать до полутора метров и набирать вес до нескольких десятков килограммов, причем самки обычно крупнее самцов.

Цвет этой рыбы меняется в зависимости от среды: от серо-зеленого до коричневого. Темная спина, светлое брюшко и характерные пятна помогают ей маскироваться среди водных растений и незаметно подкрадываться к добыче.

