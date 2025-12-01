Екскурсія для хижака: рибалка влаштував нетипову подорож улову (відео)

Хижачка може важити від 2 до 5 кілограмів

Кияни стали свідками дуже незвичної картини просто посеред міста. По одній із доріг їхав чоловік на велосипеді, а разом із ним — несподіваний "пасажир".

Побачити "пасажира", тобто щуку, яка просто бовталася на кермі велосипеда, можна у місцевому Telegram-каналі. Ця картина одразу привернула увагу водіїв.

За попередньою оцінкою чату GPT, ця щука могла важити приблизно від 2 до 5 кілограмів — саме такі розміри найчастіше трапляються в українських водоймах.

Для довідки

Щука є однією з найпоширеніших хижих риб в Україні. Вона полюбляє спокійні річки, озера та водосховища. Деякі особини можуть виростати до півтора метра і набирати вагу до кількох десятків кілограмів, причому самиці зазвичай більші за самців.

Колір цієї риби змінюється залежно від середовища: від сіро-зеленого до коричневого. Темна спина, світле черевце та характерні плями допомагають їй маскуватися серед водяних рослин і непомітно підкрадатися до здобичі.

