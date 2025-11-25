Поймет каждая мама: украинка насмешила сеть оригинальным битом о декрете (видео)
Видео набрало тысячи просмотров и комментариев
В сети завирусилось забавное видео с женщиной в декрете. Она создала почти настоящий хит для мамочек.
Соответствующее видео в Тик Ток набрало тысячи просмотров и лайков. На нем женщина танцует со штативом на кухне под собственноручно созданный бит.
Основой для трека стала фраза ребенка "Мама, я покакал". Женщина добавила к словам музыки, сделала современную аранжировку и создала трек, завирусившийся в Тик Ток. По ее словам, именно так чувствует себя ее мозг в декрете. На видео женщина танцует на кухне в домашней одежде, что еще больше придает шарма музыке. Кроме того, автор смонтировала видео в такт бита, так что получился почти настоящий клип.
В комментариях пользователи уже оценили этот трек и начали писать, что сначала испугались, что это их ребенок зовет. Были и мысли о том, что новый трек гениален и его можно считать чуть ли не "гимном" декрета. Женщины смеялись и шутили в комментариях: "Это достойно большего количества комментариев"; "Я же не одна подумала, что это мой меня зовет?"; "Это гениально. Как перестать слушать по кругу".
