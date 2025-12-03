Укр

Всего минута – и подошва утюга чистая: у вас точно есть эти копеечные порошки (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очистка утюга от нагара
Очистка утюга от нагара. Фото instagram.com

Эти советы вам понадобятся

Даже дорогой утюг со временем начинает оставлять следы на одежде, плохо скользить и дольше нагреваться. Причина почти всегда одна – нагар на подошве и накипь внутри резервуара для воды. Большинство хозяек откладывают очищение, потому что считают этот процесс сложным или опасным для покрытия. На самом же деле вернуть утюгу чистоту и блеск можно быстро и без специальных средств. Лайфхаки с нами поделились на TikTok-странице "sizovasofiaa".

Загрязненная подошва вредит не только технике, но и вашей одежде. Она может цеплять ткань, оставлять желтые пятна или даже портить вещи навсегда. Регулярная очистка – это не прихоть, а способ продлить жизнь прибора и избежать неприятностей. И для этого достаточно простых продуктов из кухни или ванной.

Ниже два проверенных метода, которые помогут очистить и подошву, и внутреннюю часть утюга без ущерба для покрытия.

Способ 1: очистка за 30 секунд содой и лимонной кислотой

Вам понадобится:

  • 1 стакан горячей воды
  • 3 столовые ложки соды
  • 5 столовых ложек лимонной кислоты
  • мягкая салфетка или губка

Как чистить:

Смешайте горячую воду с содой до образования густой пасты. Добавьте лимонную кислоту и размешайте до однородности. Слегка подогрейте утюг и выключите его из розетки. Нанесите пасту на теплую подошву, подождите 20–30 секунд и протрите влажной салфеткой. Загрязнения сойдут без трения и царапин. Сода мягко снимает загрязнение, а лимонная кислота растворяет накипь и минеральные отложения. Вместе они очищают поверхность быстро и безопасно.

Способ 2: очищение уксусом и зубной пастой от накипи и нагара

Что нужно:

  • уксус
  • вода
  • зубная паста
  • губка или мягкая ткань

Как чистить:

  1. Смешайте уксус и воду в пропорции 1:1. Залейте раствор в резервуар для воды, включите утюг и выпустите пар. Так вы очистите паровые отверстия и канал от накипи.
  2. Дайте утюгу полностью остыть. Нанесите зубную пасту тонким слоем на подошву и аккуратно потрите мягкой или губкой тканью.
  3. Протрите поверхность влажной салфеткой и еще раз выпустите пару с чистой водой, чтобы убрать остатки средств внутри.

Подошва становится гладкой и блестящей, а пар получается равномерно без запаха и грязи.

Регулярная очистка поможет вашему утюгу работать дольше, а одежда останется без пятен и повреждений. Выберите способ, который удобнее для вас, и пользуйтесь им время от времени. Чистый утюг — это не дополнительная забота, а залог безупречного вида ваших вещей.

Теги:
#Очистка #Утюг #Лайфхак