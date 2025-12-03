Всего минута – и подошва утюга чистая: у вас точно есть эти копеечные порошки (видео)

Эти советы вам понадобятся

Даже дорогой утюг со временем начинает оставлять следы на одежде, плохо скользить и дольше нагреваться. Причина почти всегда одна – нагар на подошве и накипь внутри резервуара для воды. Большинство хозяек откладывают очищение, потому что считают этот процесс сложным или опасным для покрытия. На самом же деле вернуть утюгу чистоту и блеск можно быстро и без специальных средств. Лайфхаки с нами поделились на TikTok-странице "sizovasofiaa".

Загрязненная подошва вредит не только технике, но и вашей одежде. Она может цеплять ткань, оставлять желтые пятна или даже портить вещи навсегда. Регулярная очистка – это не прихоть, а способ продлить жизнь прибора и избежать неприятностей. И для этого достаточно простых продуктов из кухни или ванной.

Ниже два проверенных метода, которые помогут очистить и подошву, и внутреннюю часть утюга без ущерба для покрытия.

Способ 1: очистка за 30 секунд содой и лимонной кислотой

Вам понадобится:

1 стакан горячей воды

3 столовые ложки соды

5 столовых ложек лимонной кислоты

мягкая салфетка или губка

Как чистить:

Смешайте горячую воду с содой до образования густой пасты. Добавьте лимонную кислоту и размешайте до однородности. Слегка подогрейте утюг и выключите его из розетки. Нанесите пасту на теплую подошву, подождите 20–30 секунд и протрите влажной салфеткой. Загрязнения сойдут без трения и царапин. Сода мягко снимает загрязнение, а лимонная кислота растворяет накипь и минеральные отложения. Вместе они очищают поверхность быстро и безопасно.

Способ 2: очищение уксусом и зубной пастой от накипи и нагара

Что нужно:

уксус

вода

зубная паста

губка или мягкая ткань

Как чистить:

Смешайте уксус и воду в пропорции 1:1. Залейте раствор в резервуар для воды, включите утюг и выпустите пар. Так вы очистите паровые отверстия и канал от накипи. Дайте утюгу полностью остыть. Нанесите зубную пасту тонким слоем на подошву и аккуратно потрите мягкой или губкой тканью. Протрите поверхность влажной салфеткой и еще раз выпустите пару с чистой водой, чтобы убрать остатки средств внутри.

Подошва становится гладкой и блестящей, а пар получается равномерно без запаха и грязи.

Регулярная очистка поможет вашему утюгу работать дольше, а одежда останется без пятен и повреждений. Выберите способ, который удобнее для вас, и пользуйтесь им время от времени. Чистый утюг — это не дополнительная забота, а залог безупречного вида ваших вещей.