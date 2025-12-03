Всего минута – и подошва утюга чистая: у вас точно есть эти копеечные порошки (видео)
Даже дорогой утюг со временем начинает оставлять следы на одежде, плохо скользить и дольше нагреваться. Причина почти всегда одна – нагар на подошве и накипь внутри резервуара для воды. Большинство хозяек откладывают очищение, потому что считают этот процесс сложным или опасным для покрытия. На самом же деле вернуть утюгу чистоту и блеск можно быстро и без специальных средств. Лайфхаки с нами поделились на TikTok-странице "sizovasofiaa".
Загрязненная подошва вредит не только технике, но и вашей одежде. Она может цеплять ткань, оставлять желтые пятна или даже портить вещи навсегда. Регулярная очистка – это не прихоть, а способ продлить жизнь прибора и избежать неприятностей. И для этого достаточно простых продуктов из кухни или ванной.
Ниже два проверенных метода, которые помогут очистить и подошву, и внутреннюю часть утюга без ущерба для покрытия.
Способ 1: очистка за 30 секунд содой и лимонной кислотой
Вам понадобится:
- 1 стакан горячей воды
- 3 столовые ложки соды
- 5 столовых ложек лимонной кислоты
- мягкая салфетка или губка
Как чистить:
Смешайте горячую воду с содой до образования густой пасты. Добавьте лимонную кислоту и размешайте до однородности. Слегка подогрейте утюг и выключите его из розетки. Нанесите пасту на теплую подошву, подождите 20–30 секунд и протрите влажной салфеткой. Загрязнения сойдут без трения и царапин. Сода мягко снимает загрязнение, а лимонная кислота растворяет накипь и минеральные отложения. Вместе они очищают поверхность быстро и безопасно.
Способ 2: очищение уксусом и зубной пастой от накипи и нагара
Что нужно:
- уксус
- вода
- зубная паста
- губка или мягкая ткань
Как чистить:
- Смешайте уксус и воду в пропорции 1:1. Залейте раствор в резервуар для воды, включите утюг и выпустите пар. Так вы очистите паровые отверстия и канал от накипи.
- Дайте утюгу полностью остыть. Нанесите зубную пасту тонким слоем на подошву и аккуратно потрите мягкой или губкой тканью.
- Протрите поверхность влажной салфеткой и еще раз выпустите пару с чистой водой, чтобы убрать остатки средств внутри.
Подошва становится гладкой и блестящей, а пар получается равномерно без запаха и грязи.
Регулярная очистка поможет вашему утюгу работать дольше, а одежда останется без пятен и повреждений. Выберите способ, который удобнее для вас, и пользуйтесь им время от времени. Чистый утюг — это не дополнительная забота, а залог безупречного вида ваших вещей.