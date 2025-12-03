Рус

Всього хвилина - і підошва праски чиста: ви точно маєте ці копійчані порошки (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Очищення праски від нагару
Очищення праски від нагару. Фото instagram.com

Ці поради вам знадобляться

Навіть дорога праска з часом починає залишати сліди на одязі, погано ковзати та довше нагріватися. Причина майже завжди одна — нагар на підошві та накип усередині резервуара для води. Більшість господинь відкладають очищення, бо вважають цей процес складним або небезпечним для покриття. Насправді ж повернути прасці чистоту та блиск можна швидко й без спеціальних засобів. Лайфхаками з нами поділилися на TikTok-сторінці "sizovasofiaa".

Забруднена підошва шкодить не лише техніці, а й вашому одягу. Вона може чіпляти тканину, залишати жовті плями або навіть псувати речі назавжди. Регулярне очищення — це не примха, а спосіб подовжити життя приладу та уникнути неприємностей. І для цього достатньо простих продуктів з кухні або ванної кімнати.

Нижче — два перевірені методи, які допоможуть очистити і підошву, і внутрішню частину праски без шкоди для покриття.

Спосіб 1: очищення за 30 секунд содою і лимонною кислотою

Вам знадобиться:

  • 1 склянка гарячої води
  • 3 столові ложки соди
  • 5 столових ложок лимонної кислоти
  • м’яка серветка або губка

Як чистити:

Змішайте гарячу воду із содою до утворення густої пасти. Додайте лимонну кислоту та розмішайте до однорідності. Злегка підігрійте праску і вимкніть її з розетки. Нанесіть пасту на теплу підошву, почекайте 20–30 секунд та витріть вологою серветкою. Забруднення зійдуть без тертя і подряпин. Сода м’яко знімає забруднення, а лимонна кислота розчиняє накип та мінеральні відкладення. Разом вони очищають поверхню швидко й безпечно.

Спосіб 2: очищення оцтом і зубною пастою від накипу та нагару

Що потрібно:

  • оцет
  • вода
  • зубна паста
  • губка або м’яка тканина

Як чистити:

  1. Змішайте оцет і воду у пропорції 1:1. Залийте розчин у резервуар для води, увімкніть праску та випустіть пар. Так ви очистите парові отвори та канал від накипу.
  2. Дайте прасці повністю охолонути. Нанесіть зубну пасту тонким шаром на підошву і акуратно потріть губкою або м’якою тканиною.
  3. Протріть поверхню вологою серветкою та еще раз випустіть трохи пару з чистою водою, щоб прибрати залишки засобів усередині.

Підошва стає гладкою та блискучою, а пар виходить рівномірно без запаху і бруду.

Регулярне очищення допоможе вашій прасці працювати довше, а одяг залишиться без плям і пошкоджень. Оберіть спосіб, який зручніше для вас, і користуйтесь ним час від часу. Чиста праска — це не додатковий клопіт, а запорука бездоганного вигляду ваших речей.

Теги:
#Очищення #Праска #Лайфхак