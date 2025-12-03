Всього хвилина - і підошва праски чиста: ви точно маєте ці копійчані порошки (відео)

Ці поради вам знадобляться

Навіть дорога праска з часом починає залишати сліди на одязі, погано ковзати та довше нагріватися. Причина майже завжди одна — нагар на підошві та накип усередині резервуара для води. Більшість господинь відкладають очищення, бо вважають цей процес складним або небезпечним для покриття. Насправді ж повернути прасці чистоту та блиск можна швидко й без спеціальних засобів. Лайфхаками з нами поділилися на TikTok-сторінці "sizovasofiaa".

Забруднена підошва шкодить не лише техніці, а й вашому одягу. Вона може чіпляти тканину, залишати жовті плями або навіть псувати речі назавжди. Регулярне очищення — це не примха, а спосіб подовжити життя приладу та уникнути неприємностей. І для цього достатньо простих продуктів з кухні або ванної кімнати.

Нижче — два перевірені методи, які допоможуть очистити і підошву, і внутрішню частину праски без шкоди для покриття.

Спосіб 1: очищення за 30 секунд содою і лимонною кислотою

Вам знадобиться:

1 склянка гарячої води

3 столові ложки соди

5 столових ложок лимонної кислоти

м’яка серветка або губка

Як чистити:

Змішайте гарячу воду із содою до утворення густої пасти. Додайте лимонну кислоту та розмішайте до однорідності. Злегка підігрійте праску і вимкніть її з розетки. Нанесіть пасту на теплу підошву, почекайте 20–30 секунд та витріть вологою серветкою. Забруднення зійдуть без тертя і подряпин. Сода м’яко знімає забруднення, а лимонна кислота розчиняє накип та мінеральні відкладення. Разом вони очищають поверхню швидко й безпечно.

Спосіб 2: очищення оцтом і зубною пастою від накипу та нагару

Що потрібно:

оцет

вода

зубна паста

губка або м’яка тканина

Як чистити:

Змішайте оцет і воду у пропорції 1:1. Залийте розчин у резервуар для води, увімкніть праску та випустіть пар. Так ви очистите парові отвори та канал від накипу. Дайте прасці повністю охолонути. Нанесіть зубну пасту тонким шаром на підошву і акуратно потріть губкою або м’якою тканиною. Протріть поверхню вологою серветкою та еще раз випустіть трохи пару з чистою водою, щоб прибрати залишки засобів усередині.

Підошва стає гладкою та блискучою, а пар виходить рівномірно без запаху і бруду.

Регулярне очищення допоможе вашій прасці працювати довше, а одяг залишиться без плям і пошкоджень. Оберіть спосіб, який зручніше для вас, і користуйтесь ним час від часу. Чиста праска — це не додатковий клопіт, а запорука бездоганного вигляду ваших речей.