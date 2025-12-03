Забудете о неудачах на весь год: что обязательно нужно сделать 3 декабря
Не игнорируйте 3 декабря главных запретов и традиций
В среду, 3 декабря православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святого Иоанна Молчальника, епископа Колонийского. По старому стилю этот праздник припадал на 16 декабря.
"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!
Святой Иоанн Молчальник был известный строгой аскетической жизнью и служением Богу. Он прославился тем, что всю жизнь проводил в молитве, воздержании и духовной сосредоточенности, почти не вступая в разговоры, за что получил прозвище "Молчальник". Его почитают как пример глубокого смирения и внутренней духовной строгости.
Что можно делать 3 декабря:
- В этот день верующие обращаются с молитвами к Иоанну Молчальнику прося помощи в трудных ситуациях и защиты;
- Этот день стоит посвятить саморазвитию, молитвам и духовным практикам, чтобы укрепить душу и принимать верные решения;
- Можно заниматься мелкими домашними делами и привносит в дом уют;
- В этот день нужно помогать нуждающимся, потому что добрые дела привлекают благополучие и удачу в делах.
- Сегодня важно соблюдать тишину и следить за своими словами, чтобы избавиться на весь год от невзгод.
Что нельзя делать 3 декабря:
- Сегодня не стоит давать в долг или занимать деньги, потому что это может "заблокировать" финансовый поток;
- Нельзя ссориться или злословить, потому что негативная энергия может притянуть неприятности и нарушить гармонию в доме;
- Не стоит игнорировать просьбы о помощи или проявлять равнодушие к близким, чтобы не потерять поддержку, счастье и доверие окружающих;
