Забудете про невдачі на весь рік: що обов’язково потрібно зробити 3 грудня

Не ігноруйте 3 грудня головних заборон та традицій

У середу, 3 грудня православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святого Іоанна Мовчальника, єпископа Коломийського. За старим стилем це свято припадало на 16 грудня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святий Іоанн Мовчальник був відомий суворим аскетичним життям та служінням Богу. Він прославився тим, що все життя проводив у молитві, помірності та духовній зосередженості, майже не вступаючи в розмови, за що отримав прізвисько "Мовчальник". Його вважають як приклад глибокого смирення і внутрішньої духовної суворості.

Що можна робити 3 грудня:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до Івана Мовчальника, просячи допомоги у важких ситуаціях та захисту;

Цей день варто присвятити саморозвитку, молитвам та духовним практикам, щоб зміцнити душу та приймати правильні рішення;

Можна займатися дрібними домашніми справами та вносити у будинок затишок;

Цього дня потрібно допомагати нужденним, бо добрі справи притягують добробут та удачу у справах.

Сьогодні важливо дотримуватися тиші й стежити за своїми словами, щоб позбутися на весь рік негараздів.

Що можна і не можна робити 3 грудня

Що не можна робити 3 грудня:

Сьогодні не варто позичати або брати у борг гроші, тому що це може "заблокувати" фінансовий потік;

Не можна сваритися чи лихословити, бо негативна енергія може спричинити неприємності та порушити гармонію у домі;

Не варто ігнорувати прохання про допомогу або виявляти байдужість до близьких, щоб не втратити підтримку, щастя та довіру оточення;

"Телеграф" писав раніше, які свята українці відзначатимуть у грудні 2025 року. Дізнайтеся про пам’ятні дати.