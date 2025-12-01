"Лучше бутылку 0,5 купить": в сети обсуждают дорогую новогоднюю алко-игрушку (фото)

Сеть взорвалась хейтом из-за "винных" аксессуаров за 300 гривен

В сети украинских гипермаркетов появились елочные украшения, которые точно не потеряются среди классических шаров и снежинок — новогодние игрушки в форме бокалов вина. Внутри каждой жидкость, похожая на вино, придает им максимально реалистичный вид. Такое оригинальное украшение стоит от 225 до 299 гривен — и эта цена стала триггером, который взбудоражил комментарии в соцсетях.

Постом с этими веселыми игрушками поделилась пользовательница Threads. В комментариях пишут, что такой товар не стоит столько денег.

Алко-игрушки на елку

Одни пользователи отмечают, что цена слишком высока, другие шутят о том, что за такие деньги можно приобрести настоящую бутылку вина. Также комментаторы считают, что за эту стоимость игрушка сама должна прилететь к ним домой.

"За 300 гривен оно должно ко мне в Англию как раз долететь"

"Да вы что, й**у дали, 300 гривен за игрушку?! Да ну на*уй"

"Я за 300 грн куплю бокал и бутылочку настоящего вина и проведу незабываемый вечер, а не эту микропародию"

"За три сотни на елку можно целую бутылку повесить"

Игрушки на елку в форме бокалов с вином

Однако нашлись и те, кто захейтил негативные комментарии. Один из пользователей считает, что те, кто жалеет денег на елочные украшения, тратит их на вредные привычки.

"Люди, которые так возмущены ценой — это, наверное, те, которые больше денег и теряют в помойку или покупают сигареты, некачественные напитки"

