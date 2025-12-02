Создала более 2 тысяч работ, хотя прожила всего 11 лет. История художницы Саши Путри, которую унесла лейкемия

Маленькая Саша начала свой творческий путь с 3 лет

Маленькая полтавская художница Александра Путря, о которой знают в десятках стран, сумела оставить тысячи работ и поразить даже опытных художников. Хотя ее жизнь прервалась в очень юном возрасте.

Кто же эта девочка и почему ее творчество до сих пор вдохновляет, подробно написал "Телеграф". За всю свою маленькую жизнь она создала около 2300 работ.

Бессмертный талант маленькой Саши

Александра Путря родилась 2 декабря 1977 года в Полтаве в семье художника Евгения Путри и преподавательницы музыкального училища Виктории Путри. С раннего детства Саша получала домашнее воспитание и не посещала детский сад. Уже с трех лет она начала рисовать, а в пять лет ее жизнь остановила страшная болезнь – лейкемия. Несмотря на это, Саша продолжала творить до последних дней и умерла в 11 лет.

Девочка вместе с папой, Евгений Путря

За свою короткую жизнь девочка создала более 2279 работ, среди которых рисунки, шаржи, стихи, чеканки, вышивки, поделки из пластилина, дерева, бусин и цветного камня, а также самодельные швейные игрушки. Ее работы были представлены в более чем 50 странах мира, и после смерти Саши начали проводиться многочисленные персональные выставки.

Кое-что из работ художницы

Она была талантливой девочкой

Талант Саши Путри был высоко оценен международными организациями. Ей посмертно вручали награды, среди которых золотая медаль Христа Спасителя "За жизнь, достойную человека" и старинная икона "Христос Вседержитель". В 2001 году Саша получила международную детскую премию "Каласари Авангард" от Всеиндийского детского фонда.

В Полтаве в честь художницы открыта детская художественная галерея имени Саши Путри. Также установлена мемориальная доска в детском саду, где она воспитывалась. Ежегодно там проходят конкурсы детского рисунка при поддержке Фонда защиты и поддержки талантливых детей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о невероятной истории "Афганской девочки" Шарбат Гулы, фото которой облетело на весь мир.