Создала более 2 тысяч работ, хотя прожила всего 11 лет. История художницы Саши Путри, которую унесла лейкемия

Марина Бондаренко
Юная полтавская художница
Юная полтавская художница. Фото Коллаж "Телеграфа"

Маленькая Саша начала свой творческий путь с 3 лет

Маленькая полтавская художница Александра Путря, о которой знают в десятках стран, сумела оставить тысячи работ и поразить даже опытных художников. Хотя ее жизнь прервалась в очень юном возрасте.

Кто же эта девочка и почему ее творчество до сих пор вдохновляет, подробно написал "Телеграф". За всю свою маленькую жизнь она создала около 2300 работ.

Бессмертный талант маленькой Саши

Александра Путря родилась 2 декабря 1977 года в Полтаве в семье художника Евгения Путри и преподавательницы музыкального училища Виктории Путри. С раннего детства Саша получала домашнее воспитание и не посещала детский сад. Уже с трех лет она начала рисовать, а в пять лет ее жизнь остановила страшная болезнь – лейкемия. Несмотря на это, Саша продолжала творить до последних дней и умерла в 11 лет.

Отец Александре Путри – Евгений
Девочка вместе с папой, Евгений Путря

За свою короткую жизнь девочка создала более 2279 работ, среди которых рисунки, шаржи, стихи, чеканки, вышивки, поделки из пластилина, дерева, бусин и цветного камня, а также самодельные швейные игрушки. Ее работы были представлены в более чем 50 странах мира, и после смерти Саши начали проводиться многочисленные персональные выставки.

Александра Путря — юная художница, оставившая большое творческое наследие, прежде чем умереть в 11 лет
Кое-что из работ художницы
Александра Путря – художница, создавшая много работ, но умершая в 11 лет
Она была талантливой девочкой

Талант Саши Путри был высоко оценен международными организациями. Ей посмертно вручали награды, среди которых золотая медаль Христа Спасителя "За жизнь, достойную человека" и старинная икона "Христос Вседержитель". В 2001 году Саша получила международную детскую премию "Каласари Авангард" от Всеиндийского детского фонда.

В Полтаве в честь художницы открыта детская художественная галерея имени Саши Путри. Также установлена мемориальная доска в детском саду, где она воспитывалась. Ежегодно там проходят конкурсы детского рисунка при поддержке Фонда защиты и поддержки талантливых детей.

