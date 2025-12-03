Вона заробляла на своїй хворобі: історія медсестри Мері Беван, яку назвали "найпотворнішою жінкою" (фото)

Матері чотирьох дітей після смерті чоловіка нічого не залишалось, як працювати щосили, попри свій зовнішній вигляд

Мері Енн Беван колись була звичайною лондонською дівчиною: медсестра, дружина, мати чотирьох дітей. Але раптово її життя перевернулося — хвороба змінила тіло до невпізнання, а люди навколо почали знущатися з неї.

Чому жінка, яку колись ніхто не помічав, опинилася в центрі уваги як "найпотворніша у світі", і що допомогло їй вижити в цьому світі, написали в "Волинь".

"Найпотворніша жінка світу": як хвороба перевернула життя звичайної медсестри

Мері Беван у молодості

Народилася Мері у Лондоні в 1874 році. До двадцяти років працювала медсестрою в госпіталі і нічим не вирізнялася серед своїх ровесниць. Вона, як і багато молодих жінок, мріяла про родину, дітей і спокійне життя. У 1903 році її мрія здійснилася — Мері вийшла заміж за флориста-декоратора Томаса Бевана, згодом родина поповнилася чотирма дітьми.

Але вже в перші роки шлюбу Мері почала відчувати серйозні проблеми зі здоров’ям. Її мучили сильні мігрені, болі в суглобах і м’язах. Стан погіршувався щодня, але медики не могли зрозуміти, що саме відбувається. Лікарі пропонували додаткові обстеження, та часу на це в Мері не було — господарство, чоловік, четверо дітей, щоденні справи.

Поступово виявилося, що зміни в її організмі не випадкові. Мері хворіла на акромегалію — рідкісне захворювання, яке викликає збільшення частин тіла, де ростуть кістки: руки, стопи, риси обличчя. Сьогодні хворобу можна стримувати, але тоді, на початку ХХ століття, лікування фактично не існувало. Мері буквально втрачала людські риси: збільшилися ніс, вуха, нижня щелепа, обличчя стало грубішим, а фігура — непропорційною.

Ознаки акромегалії на обличчі Мері

Через це життя перетворилося на щоденне випробування. Люди на вулицях не соромилися дивитися, сміятися, показувати пальцем. Для Мері будь-який вихід з дому був мукою.

У 1914 році стався ще один удар — помер її чоловік Томас. Мері залишилася повністю сама з чотирма дітьми. Вона мусила знайти спосіб прогодувати родину, але через зовнішність влаштуватися на роботу було майже неможливо.

Життя стало важким через прогресуючу хворобу

Тоді Мері прийняла непросте, але тверде рішення — перестати соромитися свого вигляду та спробувати заробляти на тому, що весь світ у ній висміював. Одного дня вона дізналася, що у місті проводять конкурс, на якому обирали "найпотворнішу жінку". Участь у ньому здавалася принизливою, але перемога обіцяла значну грошову винагороду. Мері подала заявку — і перемогла. Гордитися було важко, але гроші дозволили їй нагодувати дітей.

Після цього чутки про неї поширилися містами. Незабаром їй запропонували роботу в цирку. Люди були готові платити великі гроші, щоб подивитися на "дивну" жінку. Саме завдяки цій роботі Мері заробила достатньо, щоб разом з дітьми переїхати до США і почати нове життя.

Мері на роботі в цирку

У Нью-Йорку вона працювала в парку розваг Dreamland, де стала однією з найпопулярніших учасниць шоу. Публіка її любила, а вона продовжувала забезпечувати своїх дітей, не зважаючи на хворобу і виснаження. Мері прожила до 59 років — незвично довго для людей з акромегалією, адже з часом органи в таких пацієнтів теж збільшуються, що спричиняє важкі ускладнення.

Її історія знову згадалася у світі кілька років тому, коли компанія Hallmark випустила листівки з фотографією Мері та знущальним підписом. Листівки продавалися по всьому світу, поки один німецький лікар, який добре знав про акромегалію, не побачив їх. Він був шокований і написав обурений відкритий лист до компанії.

Після критики Hallmark попросила вибачення і припинила випуск, але вже продані листівки не відкликала, заявивши, що "не знала, що жінка була хвора".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про маленьку дівчинку Сашу Путрю, яка за 11 років свого життя створила понад 2 тисячі робіт. Однак її ще у дитинстві забрала лейкемія.