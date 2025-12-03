На Киев надвигается зима: когда ожидать снега и морозов

Синоптики прогнозируют, что зима будет теплее нормы, впрочем, возможны и сюрпризы

В Киеве, в период с 4 по 9 декабря, ожидается пасмурная, но теплая погода с непродолжительными дождями. Тем не менее, скоро температура воздуха снизится и пойдут дожди с мокрым снегом.

Когда именно прогнозируется первый снег в Киеве, рассказывает "Телеграф". По данным метеорологических сервисов, мокрый снег в столице может выпасть уже 7 декабря.

Согласно данным сайта Meteofor, в ближайшие дни небо в Киеве будет затянуто облаками. Пройдут кратковременные дожди. А 7 декабря ожидается сильная облачность и небольшой снег с дождем. Температурные показатели будут колебаться от 0 до +5 градусов.

В то же время, данные сайта Meteo.ua несколько отличаются. Синоптики также прогнозируют пасмурную погоду, но без дождей и снега. При этом температура будет колебаться от –1 до +5 градусов.

Данные sinoptik.ua свидетельствуют о пасмурной погоде в столице, но без осадков. Температура воздуха будет показывать колебания от –1 до +6 градусов.

Что прогнозируют синоптики

Глава отдела коммуникации Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире "КИЕВ24" отметила, что грядущая зима в Украине может быть теплее определенных норм, однако кратковременные вторжения арктического холода все же возможны.

"Если говорить о предстоящей зиме, то тенденция идет к тому, что будет наблюдаться повышение среднесуточной температуры. Вот, например, декабрь — среднемесячная температура будет на 2 градуса теплее нормы. В этих пределах, вероятно, продержатся и два следующих зимних месяца", — сказала Птуха.

В то же время синоптик подчеркнула, что, даже при более теплом общем фоне, непродолжительные заходы арктического холода на территорию Украины все же возможны.

