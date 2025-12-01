Первые зимние морозы идут в Украину: где и когда похолодает и выпадет ли снег

Похолодание в Украине уже не за горами

В конце текущей недели в Украине начнется похолодание. Оно зайдет с северо-восточной стороны. Однако снега ожидать не стоит — местами пройдут небольшие дожди.

О снижении температуры "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич.

С 5 декабря температура постепенно снизится, прежде всего, на севере и востоке.

"Ночью ожидается небольшой мороз в пределах -1…-7°С, днем температура будет колебаться около 0°С; в южной части и Закарпатье ночные показатели составят -2…+3°С, днем +2…+7°С", — уточнил он.

По прогнозу Украинского гидрометцентра также ожидается небольшое похолодание в указанных регионах. Если еще 4 декабря ртутные столбики будут опускаться в Черниговской и Сумской областях до +2 градусов, то 5 числа на Сумщине, а 6 уже и на Черниговщине тоже ожидается нулевая температура. Что касается осадков, то местами в эти дни пройдут дожди, однако снега точно ожидать не стоит.

Прогноз погоды на 4 декабря 2025

Прогноз погоды на 5 декабря 2025

Прогноз погоды на 6 декабря 2025

Погодный радар Ventusky уже 7 декабря обещает отрицательные температуры. По данным ресурса, термометры покажут -1 на севере и востоке Украины.

Прогноз погоды на 7 декабря 2025

Ранее мы писали, что на следующей неделе в Харькове ожидается снежная погода. Скорых морозов при этом не предвидится. Затянуться такая погода может вплоть на весь месяц с перерывами на несколько дней.