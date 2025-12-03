На Київ насувається зима: коли чекати снігу та морозів

Синоптики прогнозують, що зима буде теплішою за норму, втім, можливі й сюрпризи

У Києві у період з 4 по 9 грудня очікується похмура, але тепла погода з нетривалими дощами. Тим не менш, незабаром температура повітря зменшиться і підуть дощі з мокрим снігом.

Коли саме прогнозується перший сніг у Києві, розповідає "Телеграф". За даними метеорологічних сервісів, мокрий сніг у столиці може випасти вже 7 грудня.

За даними сайту Meteofor, найближчими днями небо в Києві буде затягнуте хмарами. Пройдуть короткочасні дощі. А 7 грудня очікується сильна хмарність та невеликий сніг з дощем. Температурні показники коливатимуться від 0 до +5 градусів.

У той же час дані сайту Meteo.ua дещо відрізняються. Синоптики також прогнозують похмуру погоду, але без дощів та снігу. При цьому температура коливатиметься від -1 до +5 градусів.

Дані sinoptik.ua свідчать про похмуру погоду в столиці, але без опадів. Температура повітря показуватиме коливання від -1 до +6 градусів.

Що прогнозують синоптики

Голова відділу комунікації Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі "КИЇВ24" зазначила, що прийдешня зима в Україні може бути теплішою за певні норми, проте короткочасні вторгнення арктичного холоду все ж таки можливі.

"Якщо говорити про майбутню зиму, то тенденція йде до того, що спостерігатиметься підвищення середньодобової температури. Ось, наприклад, грудень — середньомісячна температура буде на 2 градуси теплішою за норму. У цих межах, ймовірно, протримаються і два наступні зимові місяці", — сказала Птуха.

Водночас синоптик наголосила, що, навіть при більш теплому загальному тлі, нетривалі заходи арктичного холоду на територію України все ж таки можливі.

