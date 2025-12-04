Картофель прорастает зимой – это тревожный знак. Что делать?

Почему картофель рано прорастает, как сохранить картофель до весны и как правильно хранить овощи зимой.

Бывает, что клубни картофеля начинают прорастать слишком рано. Иногда можно увидеть белые ростки на картошке еще до наступления морозов. В этом случае нельзя рассчитывать, что картошка спокойно долежит до весны. Нужно обязательно вмешаться.

Важно знать: Если картофель начал прорастать, это сигнал о том, что условия хранения слишком теплые и влажные. "Глазки" проснулись, решив пойти в рост, но этот процесс еще можно обратить вспять.

Что делать:

Обеспечить температуру хранения картофеля на уровне 2-3 градусов со знаком плюс.

со знаком плюс. Должно быть темно . Подвал или погреб — отличное место для хранения овощей, но даже случайный свет не может туда попадать ради их сохранности.

. Подвал или погреб — отличное место для хранения овощей, но даже случайный свет не может туда попадать ради их сохранности. В помещении должно быть сухо . Излишняя влажность также способствует прорастанию клубней.

. Излишняя влажность также способствует прорастанию клубней. Ростки обламываем. Даже 10-миллиметровые ростки — это потеря урожайности на 25%.

Кстати, рядом или поверх картофеля можно положить несколько яблок и/или несколько веток мяты . Маленький лайфхак, чтобы еще немного замедлить прорастание.

