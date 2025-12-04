Картопля проростає взимку – це тривожний знак. Що робити?

Чому картопля рано проростає, як зберегти картоплю до весни та як правильно зберігати овочі взимку.

Буває, що бульби картоплі починають проростати надто рано. Іноді можна побачити білі паростки на картоплі ще до морозів. У цьому випадку не можна розраховувати, що картопля спокійно долежить до весни. Потрібно обов’язково втрутитись.

Якщо картопля почала проростати, це сигнал про те, що умови зберігання занадто теплі і вологі. "Вічка" прокинулися, вирішивши піти в зростання, але цей процес ще можна звернути назад.

Що робити:

Забезпечити температуру зберігання картоплі на рівні 2-3 градусів зі знаком плюс.

зі знаком плюс. Має бути темно . Підвал або погріб — відмінне місце для зберігання овочів, але навіть випадкове світло не може туди потрапляти заради їхнього збереження.

. Підвал або погріб — відмінне місце для зберігання овочів, але навіть випадкове світло не може туди потрапляти заради їхнього збереження. У приміщенні має бути сухо . Зайва вологість також сприяє проростанню бульб.

. Зайва вологість також сприяє проростанню бульб. Паростки обламуємо. Навіть 10-міліметрові паростки — це втрата врожайності на 25%.

До речі, поруч або поверх картоплі можна покласти кілька яблук та/або кілька гілок м’яти . Маленький лайфхак, щоб ще трохи уповільнити проростання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні рослини за повір’ями приманюють гроші до будинку.