Финальный Супермесяц 2025: что готовит нам 5 декабря и от чего отказаться в этот день
Супермесяц можно будет хорошо увидеть в большинстве регионов Украины
В ночь на 5 декабря украинцы смогут наблюдать последний Супермесяц 2025 года — момент, когда Луна подходит максимально близко к Земле и выглядит больше и ярче. Также его называют "Холодный месяц". Это редкое явление, которое привлекает внимание не только ученых, но и эзотериков.
Астрологи подчеркивают, что Супермесяц может влиять на людей. Существуют запреты, а также приметы, связанные с этим явлением.
Запреты и "астрологические" советы на Холодное полнолуние
- Не стоит начинать новые дела : подписывать важные соглашения, планировать перемены. Считается, что "лунная энергия" может повлиять на решения, сделав их слишком эмоциональными или непоследовательными.
- Лучше не устраивать ремонт или генеральную уборку. Перегрузка жилья или пространства в такие дни — не самая лучшая идея, потому что энергетически это "нарушает баланс".
- Не давайте в долг и не занимайте большие суммы. Говорят, что деньги, отданные во время лунной волны, возвращаются с задержкой или вообще не возвращаются.
- Нельзя делать покупки "на эмоциях". Это решение не будет осознанным и не принесет ничего положительного.
- Осторожность в физических и эмоциональных перегрузках. Эзотерики советуют не нагружать себя слишком интенсивно, не злоупотреблять алкоголем — в общем, беречь нервы.
Приметы, связанные с последним Супермесяцем 2025 года
- Если Супермесяц яркий и небо чистое – ждите суровой и снежной зимы.
- Если во время Луны ветер – весна придет позже.
- Если в этот день вы чувствуете беспокойство или тревожность — говорят, что стоит не принимать важные решения и дождаться "успокоения месяца".
Супермесяц – идеальный момент, чтобы остановиться и пролистать свой "кэш". Эзотерики считают, что этот период усиливает намерения. Поэтому следует записать 2–3 вещи, которые хотите закрыть или отпустить. Лучше себя не перегружать в этот день, чтобы не привлечь усталость.
