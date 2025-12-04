Финальный Супермесяц 2025: что готовит нам 5 декабря и от чего отказаться в этот день

Супермесяц можно будет хорошо увидеть в большинстве регионов Украины

В ночь на 5 декабря украинцы смогут наблюдать последний Супермесяц 2025 года — момент, когда Луна подходит максимально близко к Земле и выглядит больше и ярче. Также его называют "Холодный месяц". Это редкое явление, которое привлекает внимание не только ученых, но и эзотериков.

Астрологи подчеркивают, что Супермесяц может влиять на людей. Существуют запреты, а также приметы, связанные с этим явлением.

Запреты и "астрологические" советы на Холодное полнолуние

Не стоит начинать новые дела : подписывать важные соглашения, планировать перемены. Считается, что "лунная энергия" может повлиять на решения, сделав их слишком эмоциональными или непоследовательными.

: подписывать важные соглашения, планировать перемены. Считается, что "лунная энергия" может повлиять на решения, сделав их слишком эмоциональными или непоследовательными. Лучше не устраивать ремонт или генеральную уборку. Перегрузка жилья или пространства в такие дни — не самая лучшая идея, потому что энергетически это "нарушает баланс".

Супермесяц

Не давайте в долг и не занимайте большие суммы . Говорят, что деньги, отданные во время лунной волны, возвращаются с задержкой или вообще не возвращаются.

. Говорят, что деньги, отданные во время лунной волны, возвращаются с задержкой или вообще не возвращаются. Нельзя делать покупки "на эмоциях" . Это решение не будет осознанным и не принесет ничего положительного.

. Это решение не будет осознанным и не принесет ничего положительного. Осторожность в физических и эмоциональных перегрузках. Эзотерики советуют не нагружать себя слишком интенсивно, не злоупотреблять алкоголем — в общем, беречь нервы.

Приметы, связанные с последним Супермесяцем 2025 года

Если Супермесяц яркий и небо чистое – ждите суровой и снежной зимы.

Если во время Луны ветер – весна придет позже.

Если в этот день вы чувствуете беспокойство или тревожность — говорят, что стоит не принимать важные решения и дождаться "успокоения месяца".

Супермесяц – идеальный момент, чтобы остановиться и пролистать свой "кэш". Эзотерики считают, что этот период усиливает намерения. Поэтому следует записать 2–3 вещи, которые хотите закрыть или отпустить. Лучше себя не перегружать в этот день, чтобы не привлечь усталость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака встретят свою любовь в 2026 году. Грядущий год подарит счастье некоторым людям.