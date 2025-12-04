Фінальний Супермісяць 2025: що готує нам 5 грудня і від чого відмовитись в цей день

Супермісяць можна буде добре побачити у більшості регіонів України

У ніч проти 5 грудня українці зможуть спостерігати останній Супермісяць 2025 року — момент, коли Місяць підходить максимально близько до Землі й виглядає більшим та яскравішим. також його називають "Холодний місяць". Це рідкісне явище, яке привертає увагу не лише науковців, але й езотериків.

Астрологи наголошують, що Супермісяць може впливати на людей. Існують заборони, а також прикмети, пов'язані із цим явищем.

Заборони та "астрологічні" поради на Холодну повню

Не варто починати нові справи : підписувати важливі угоди, планувати зміни. Вважається, що "місячна енергія" може вплинути на рішення, зробивши їх надто емоційними або непослідовними.

: підписувати важливі угоди, планувати зміни. Вважається, що "місячна енергія" може вплинути на рішення, зробивши їх надто емоційними або непослідовними. Краще не влаштовувати ремонт чи генеральне прибирання. Перевантаження житла чи простору в такі дні — не найкраща ідея, бо енергетично це "порушує баланс".

Не давайте в борг і не позичайте великі суми . Кажуть, що гроші, віддані під час "місячної хвилі", повертаються з затримкою або взагалі не повертаються.

. Кажуть, що гроші, віддані під час "місячної хвилі", повертаються з затримкою або взагалі не повертаються. Не можна робити покупки "на емоціях" . Це рішення не буде свідомим і не принесе нічого позитивного.

. Це рішення не буде свідомим і не принесе нічого позитивного. Обережність у фізичних і емоційних перевантаженнях. Езотерики радять не навантажувати себе надто інтенсивно, не зловживати алкоголем — загалом, берегти нерви.

Прикмети, пов'язані з останнім Супермісяцем 2025 року

Якщо Супермісяць яскравий і небо чисте — чекайте суворої і сніжної зими.

Якщо під час Місяця вітер — весна прийде пізніше.

Якщо в цей день ви відчуваєте неспокій або тривожність — кажуть, що варто не приймати важливих рішень і дочекатися "заспокоєння місяця".

Супермісяць — ідеальний момент, щоб зупинитися й прогорнути свій "кеш". Езотерики вважають, що цей період підсилює намір. Тому варто записати 2–3 речі, які хочете закрити або відпустити. Краще себе не перевантажувати в цей день, щоб не притягнути втому.

