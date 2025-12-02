В ТЦК назвали три ошибки граждан в общении с работниками военкоматов

Чего не знают украинцы о работниках ТЦК

Во время встречи с военными территориальных центров комплектования (ТЦК) граждане часто ведут себя чрезмерно эмоционально. Поэтому обычные разговоры иногда превращаются в споры и конфликты. В ТЦК объясняют, что причина в распространенных ошибках, которые допускают люди — есть несколько простых моментов, которых украинцы постоянно не учитывают.

Что нужно знать:

Работник ТЦК — действующий военнослужащий ВСУ

Он исполняет служебные обязанности и приказы

Военный не виноват в ситуации с мобилизацией

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. Детальнее читайте в материале: "Где служат мобилизованные в возрасте 50+ и почему нужно самим приходить в ТЦК — интервью спикера".

Майор Истомин объяснил, что гражданские не понимают или забывают три ключевых момента. Самое главное заблуждение состоит в том, что люди не осознают несколько вещей одновременно.

Во-первых, перед ними стоит военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Во-вторых, он исполняет свои должностные обязанности и приказы. В-третьих, этот военный не имеет никакого отношения к причинам мобилизации.

Граждане часто обвиняют работников ТЦК в разных вещах. Их упрекают, что на Украину напали россияне, что депутаты не воюют, что сначала должны идти дети богатых. Также люди жалуются, что не успели оформить отсрочку или не приняли их документы.

Военнослужащий ТЦК в этом всем не виноват! подчеркнул спикер.

Истомин посоветовал другой подход к общению с представителями центров комплектования. Вместо обвинений лучше вежливо поздороваться с военным. Можно спросить о его боевом опыте, если есть любопытство.

Я более чем уверен: после услышанного этот гражданский изменит свое заранее заготовленное негативное мнение о воине, добавил майор.

Спикер подчеркнул, что большинство конфликтов возникают именно из-за непонимания статуса и функций работников ТЦК. Военные выполняют свои обязанности в рамках законодательства и приказов командования. Они не принимают политические решения и не отвечают за систему мобилизации в целом.

