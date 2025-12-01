День святого Николая по новому стилю: когда отмечается, традиции и запреты на этот день

В 2023 году Украинская православная церковь перешла на новый церковный календарь

День святого Николая — любимый праздник как детей, так взрослых. Этот праздник знаменует начало периода новогодне-рождественских святок. В 2025 году этот день отмечается по новому церковному календарю — 6 декабря. А до перехода на новоюлианский календарь он был 19 декабря.

"Телеграф" рассказывает, кто такой святой Николай, историю и традиции этого праздника.

Кто такой святой Николай?

Святой Николай Чудотворец — известная личность в христианской религии. Известно, что он был архиепископом Мир Ликийских в III-IV веках нашей эры. Это территория современной Турции, пишет britannica.com.

Николай прославился своей добротой к людям, щедростью и чудесами, которые сотворил. Он был известен тем, что тайно помогал нуждающимся, спасал оклеветанных и усмирял морские бури. Издавна святой Николай считаеся покровителем детей, сирот, моряков, путешественников и заключенных.

Именно деяния святого Николая легли в основу легенды о том, что он тайно приносит подарки. А именно история о том, как чудотворец тайно подбросил мешочки с золотом трем дочерям разорившегося богача, чтобы спасти их от бесчестия. В современной интерпретации святой Николай приносит подарки ночью под подушку послушным детям.

Когда отмечается День святого Николая?

Дата празднования Дня святого Николая варьируется в зависимости от церковного календаря.

6 декабря

По новоюлианскому календарю, на который перешли многие Православные церкви (включая Православную Церковь Украины с 2023 года) и Католическая Церковь. Это основная дата празднования в большинстве европейских стран.

19 декабря

По юлианскому календарю (по старому стилю), которого придерживаются, например, Русская Православная Церковь и некоторые другие церкви.

Традиции праздника

В этот праздник верующие ходят в церковь на торжественные богослужения и просят святого Николая о заступничестве и покровительстве. Этот день считается днем милосердия, благотворительности и помощи.

Также этот праздник очень любят дети, ведь они получают гостинцы. В ночь с 5 на 6 декабря (или с 18 на 19 декабря по старому стилю) святой Николай приносит подарки послушным детям, оставляя их под подушкой. А вот непослушным детям по традиции клали под подушку розги.

Запреты на День святого Николая

Нельзя ссорится и злиться, чтобы не привлечь в дом беды.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и домашними бытовыми делами.

Запрещено давать и брать в долг, потому что это может привести к потере удачи.

Нельзя нарушать Рождественский пост.

Не рекомендуется грустить, желать другим зла или проявлять злобу.

Запрещено стричь волосы.

Нельзя отказывать людям в помощи.

Ранее "Телеграф" рассказывал про небанальные идеи подарков для любимых мужчин на День святого Николая. Не пенка для бритья и даже не носки.