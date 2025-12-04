Там в угол не поставят: самые известные дома необычной формы в Украине (фото)

Эти дома возведены в разное время, но их объединяет общая черта

Украина имеет немало необычных сооружений, но среди них интересны своей формой — круглые. Три таких необычных дома "Телеграф" собрал в одной подборке. Это постройки в Запорожье, Львове и Одессе. В некоторых живут люди.

Кольцеобразный дом в Запорожье

Затея советских архитекторов — Круглый дом в Соцгороде в Запорожье. Возведенный в 1933-1937 годах как жилищный комплекс для работников "Запорожстали", он стал ярким примером советского монументализма. Здание спроектировали архитекторы Г. Орлов и В. Лавров. Интересно, что дом имеет 14 сквозных подъездов, в нем 468 квартир по-прежнему во дворе был фонтан.

Круглый дом в Соцгороде в Запорожье

Вокруг постройки возникло немало городских легенд: в частности, что комплекс должен составлять слово "СТАЛИН", а на крыше якобы планировали сделать площадку для вертолета.

Круглый дом (Дом Маюрова) в Одессе.

В Одессе свой знаменитый круглый дом – Дом Маюрова. Он расположен в центре Греческой площади и фактически разделяет ее на две части. История постройки берет начало в 1840-х годах. В 1996 году его разобрали и отстроили заново, оставив лишь исторический фасад, а внутри построили новое 7-этажное сооружение торгового центра.

Дом Маюрова при разборе

ТЦ внутри круглого дома

Дом-цилиндр во Львове

Еще один необычный круглый дом стоит во Львове – на ул. Бережанской, 54, в микрорайоне Козельники. Это 16-этажная новостройка 2008 года, которую львовяне в шутку называют "кексом". Сооружение считается одной из самых гротескных новостроек города. Среди фотографов дом стал популярной локацией: нижние ракурсы создают эффект оптических иллюзий, делающих фото особенно зрелищными.

Дом-цилиндр во Львове

Дом-цилиндр во Львове с интересного ракурса/ Фото alexshutyuk

Ранее "Телеграф" рассказывал о самом высоком небоскребе в Харькове во времена СССР — его построили еще до 2-й мировой. Во время его постройки нашли кости мамонта.