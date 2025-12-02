В этих домах никто никогда не жил. Какие тайны хранит в себе одно из мистических мест Украины (фото)

В селе успели построить несколько девятиэтажек, но люди в них так и не заселились

Харьковская области хранит в себе немалое количество загаданных и необычных мест, одним из которых является "город атомщиков", известный под неофициальным названием "Атомные Борки". Там планировали построить Харьковскую атомную электростанцию, но в итоге этого так и не случилось.

В 80-х годах было начато строительство первых домов для рабочих ХАЭС. Две девятиэтажки были завершены, третья — в процессе строительства.

В связи с трагедией на Чернобыльской АЭС и введением в действие закона, запрещающего строить АЭС ближе чем в 30 км от города (село Борки в 26 км от Харькова), проект был отменен.

Село Борки в Харьковской области. Фото: Find Way

Считается, что объект расположен в геопатогенной зоне, где довольно часто наблюдают странные явления.

Как пишет сайт Find Way, 1873 году жители одноименного населенного пункта ранним утром наблюдали падение метеорита. Небольших размеров огненный шар прочертил небо с юго-востока на северо-запад скрывшейся за лесом, где через несколько секунд люди услышали страшный грохот и почувствовали землетрясение.

На месте падения метеорита образовалось "красное" озеро, а в небе тогда еще на протяжении нескольких дней можно было наблюдать необычное для этой местности "северное" сияние. В 1969 и 1974 годах здесь создавались экспедиции и даже небольшой городок для изучения "Борковского метеорита".

"Красное" озеро приобрело свое имя в связи со странным явлением: камни на дне озера светились алым светом. Ученые добывали и изучали их, выяснив, что те имеют удивительный химический состав.

"Красное" озеро. Фото: Скриншот / видео на YouTube

При исследовании выяснилось, что необычное свечение появлялось при контакте с водой, поскольку эти камни выделяли вещество имеющее достаточно резкий запах (нечто между серой и мятой). Кроме того, данное вещество, по легендам, имело психотропный эффект.

Село Борки в Харьковской области. Фото: Find Way

После распада СССР экспедицию свернули, так и не узнав тайну "красного озера" и того вещества, которое в нем обнаружили.

На сегодняшний день дно уже изрядно покрылось илом и растительностью, однако ближе к берегу иногда можно увидеть слабый тусклый свет, а в коридорах заброшенных построек якобы иногда появляется странный гул и красное свечение.

