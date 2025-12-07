Почти невозможно увидеть: в Украине "засветилась" очень шустрая птица, весящая всего 150 граммов (фото)

Эта птица является оселой и в Украине насчитывается до 7,6 тысячи пар

В Кривом Роге фотографу удалось снять птицу, которую почти никогда не удается увидеть так близко в городе. Она относится к категории "Охранный статус".

Сделать уникальный снимок малого ястреба удалось фотографу Виктору Севидову. Об этом написали в Telegram-канале "Днепр Областной".

Эта хищная птица совсем небольшая — самец весит всего 120–150 граммов, но считается одной из самых ловких и быстрых в Украине. Ястреб мгновенно меняет направление полета и охотится преимущественно на мелких птичек, как добавили в посте.

Что еще известно об этой птице

В Европе насчитывают примерно 340-450 тысяч пар малых ястребов, а в Украине — ориентировочно 4,5-7,6 тысяч пар. В середине XX века их численность резко упала из-за использования пестицидов, но со временем популяция частично восстановилась.

Малый ястреб является обычным оселым видом. Он охотится как в лесах, так и на открытых территориях, иногда даже в больших городах. Гнездится в лесополосах, парках и небольших лесных массивах. Основу его рациона составляют мелкие птицы, а мелких зверей или насекомых он ловит очень редко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на войну, в Украине гнездится редкая птица.