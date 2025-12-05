Врачи спасли редкую птицу: что о ней известно (видео)

Чернозобую гагару, спасенную на Львовщине, вернули в водоем

В конце ноября во Львовской области в Реабилитационный центр для птиц "Свободные крылья" попала раненая чернозобая гагара — редкая птица, которой в Украине осталось всего несколько тысяч. Птицу вылечили и отпустили в природу.

Как сообщили в центре, птица травмировалась из-за неудачной посадки. Соответствующее видео можно увидеть у них на странице.

Чуть больше чем через неделю в соцсетях центра появилось видео, на котором гагару отпускают в водоем. Птица весело ныряет в воду и расправляет крылья, выглядя счастливой.

Что известно о птице

Гагары – редкие и уникальные птицы, принадлежащие к древнему отряду гагарообразных. В мире существует всего пять современных видов этого рода. Они прекрасно плавают и ныряют, но неуклюжи на суше и не могут взлететь с земли. Обычно вес гагар составляет от 2 до 3 килограммов, а питаются они рыбой и ракообразными, ловя пищу под водой клювом.

В Украине количество этих птиц оценивают от 1 до 2,5 тысячи особей. На региональном уровне чернозобая гагара внесена в Красные книги и списки редких животных в Днепропетровской, Луганской и Харьковской областях.

