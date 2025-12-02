Оставили ребенка дома самого? Это может закончиться штрафом или даже криминалом

Что считается недосмотром, за какие ситуации родителей штрафуют и когда возможно уголовное наказание

Оставление ребенка без присмотра даже дома может повлечь штраф или даже уголовную ответственность. Законом определено, какая ситуация считается опасной.

Многое зависит от возраста ребенка. Опасным считается любое оставление ребенка до 7 лет или ребенка в беспомощном состоянии (например, больного) без присмотра лица старше 14 лет. Детей до 10 лет нельзя оставлять на улице более 30 минут без должной одежды. Ребенка ни одного возраста нельзя оставлять с людьми в состоянии алкогольного или наркотического опьянения под влиянием психоактивных веществ или с явными психическими расстройствами.

Какая ответственность за то, что оставили ребенка

За уклонение от исполнения обязанностей по обеспечению условий жизни, обучения и воспитания ребенка предусмотрена ответственность по статье 184 КУоАП. В рамках статьи можно получить предупреждение или штраф от 850 до 1700 грн (от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан). Если нарушение повторяется в течение года — штраф от 1700 до 5100 грн (от 100 до 300 необлагаемых минимумов).

В более серьезных случаях наступает уголовная ответственность

Статья 166 УКУ — Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или забота. Наказание может быть лишение или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет. Важно, что речь идет о длительном недосмотре, например, родители систематически не кормят или не ухаживают за маленьким ребенком.

Статья 135 УКУ — Оставление лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, без помощи. Это касается ситуаций, когда ребенка сознательно оставляют в критических условиях. Например, когда малыша опекун оставляет на много часов без еды и ухода или родители оставили ребенка в закрытой машине во время жары. Наказание – ограничение или лишение свободы до 2 лет.

В тяжелых случаях, когда родители систематически создают угрозу для ребенка или не выполняют своих обязанностей, по статье 164 Семейного кодекса Украины их могут лишить родительских прав.

