Эксперт рассказал об опасной начинке "шахедов": удар по Вышгороду — один из примеров (фото)

Алексей Руденко
Читати українською
Шахед Новость обновлена 30 ноября 2025, 19:14
Шахед. Фото Коллаж "Телеграфа"

Российские БПЛА были запрограммированы на атаку мирного города

Все три ударных беспилотника, которыми в субботу поздно вечером россияне атаковали Вышгород под Киевом, были оснащены кассетными боеприпасами.

"Шахеды" сначала сбросили бомбы на город, а затем ударили по домам. Об этом сообщил специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Что нужно знать:

  • Российские дроны технически способны открывать специальный люк для сброса
  • Кассетные боеприпасы поражают территорию радиусом до 400 метров
  • Почти половина суббоеприпасов может не сдетонировать сразу

По его мнению, далеко не все попадания врага в жилые дома умышленны. Впрочем, как он обратил внимание, когда сразу несколько БПЛА, снаряженные кассетными боеприпасами, запрограммированы атаковать мирный город, это приводит к мысли о сознательных действиях.

вышгород атака дом
Дом в Вышгооде после попадания
кассетный боеприпас шахед
"Начинка" русского дрона

Кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы – это взрывные устройства, начиненные суббоеприпасами, которые взрываются еще в воздухе или при попадании на цель, разбрасывая шрапнель в радиусе до 400 метров.

кассетный боеприпас как устроен
Как устроен кассетный боеприпас

Значительная часть суббоеприпасов не детонирует от удара: по разным оценкам от 20 до 40% снарядов остаются в боевом положении. Кассетные боеприпасы также могут застрять в деревьях или в почве, создавая угрозу гражданскому населению.

Кассетные боеприпасы запрещены к использованию с 2010 года. Впрочем, Россия продолжает производить и использовать их на войне против Украины.

Отметим, что еще в мае заместитель генерального директора компании изготовителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказывал "Телеграфу", что российские дроны потенциально могут быть модифицированы для разбрасывания кассетных боеприпасов. По его словам, в пустых отсеках дронов можно разместить мини-взрывные устройства, разлетающиеся при подрыве основного заряда.

"Технически возможно запрограммировать дрон на открытие специального люка на определенном этапе полета для сброса этих устройств", – объяснял Храпчинский, отмечая, что именно террор гражданского населения характерен для российской тактики.

Напомним, "Телеграф" писал, что россияне добавили к своим дронам кассетные бомбы с отложенным взрывом. После падения "шахеда" такие боеприпасы могут лежать долго, а затем внезапно сдетонировать.

