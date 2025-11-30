Эксперт рассказал об опасной начинке "шахедов": удар по Вышгороду — один из примеров (фото)

Российские БПЛА были запрограммированы на атаку мирного города

Все три ударных беспилотника, которыми в субботу поздно вечером россияне атаковали Вышгород под Киевом, были оснащены кассетными боеприпасами.

"Шахеды" сначала сбросили бомбы на город, а затем ударили по домам. Об этом сообщил специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Что нужно знать:

Российские дроны технически способны открывать специальный люк для сброса

Кассетные боеприпасы поражают территорию радиусом до 400 метров

Почти половина суббоеприпасов может не сдетонировать сразу

По его мнению, далеко не все попадания врага в жилые дома умышленны. Впрочем, как он обратил внимание, когда сразу несколько БПЛА, снаряженные кассетными боеприпасами, запрограммированы атаковать мирный город, это приводит к мысли о сознательных действиях.

Дом в Вышгооде после попадания

"Начинка" русского дрона

Кассетные боеприпасы

Кассетные боеприпасы – это взрывные устройства, начиненные суббоеприпасами, которые взрываются еще в воздухе или при попадании на цель, разбрасывая шрапнель в радиусе до 400 метров.

Как устроен кассетный боеприпас

Значительная часть суббоеприпасов не детонирует от удара: по разным оценкам от 20 до 40% снарядов остаются в боевом положении. Кассетные боеприпасы также могут застрять в деревьях или в почве, создавая угрозу гражданскому населению.

Кассетные боеприпасы запрещены к использованию с 2010 года. Впрочем, Россия продолжает производить и использовать их на войне против Украины.

Отметим, что еще в мае заместитель генерального директора компании изготовителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказывал "Телеграфу", что российские дроны потенциально могут быть модифицированы для разбрасывания кассетных боеприпасов. По его словам, в пустых отсеках дронов можно разместить мини-взрывные устройства, разлетающиеся при подрыве основного заряда.

"Технически возможно запрограммировать дрон на открытие специального люка на определенном этапе полета для сброса этих устройств", – объяснял Храпчинский, отмечая, что именно террор гражданского населения характерен для российской тактики.

Напомним, "Телеграф" писал, что россияне добавили к своим дронам кассетные бомбы с отложенным взрывом. После падения "шахеда" такие боеприпасы могут лежать долго, а затем внезапно сдетонировать.