Эксперт рассказал об опасной начинке "шахедов": удар по Вышгороду — один из примеров (фото)
Российские БПЛА были запрограммированы на атаку мирного города
Все три ударных беспилотника, которыми в субботу поздно вечером россияне атаковали Вышгород под Киевом, были оснащены кассетными боеприпасами.
"Шахеды" сначала сбросили бомбы на город, а затем ударили по домам. Об этом сообщил специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.
Что нужно знать:
- Российские дроны технически способны открывать специальный люк для сброса
- Кассетные боеприпасы поражают территорию радиусом до 400 метров
- Почти половина суббоеприпасов может не сдетонировать сразу
По его мнению, далеко не все попадания врага в жилые дома умышленны. Впрочем, как он обратил внимание, когда сразу несколько БПЛА, снаряженные кассетными боеприпасами, запрограммированы атаковать мирный город, это приводит к мысли о сознательных действиях.
Кассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы – это взрывные устройства, начиненные суббоеприпасами, которые взрываются еще в воздухе или при попадании на цель, разбрасывая шрапнель в радиусе до 400 метров.
Значительная часть суббоеприпасов не детонирует от удара: по разным оценкам от 20 до 40% снарядов остаются в боевом положении. Кассетные боеприпасы также могут застрять в деревьях или в почве, создавая угрозу гражданскому населению.
Кассетные боеприпасы запрещены к использованию с 2010 года. Впрочем, Россия продолжает производить и использовать их на войне против Украины.
Отметим, что еще в мае заместитель генерального директора компании изготовителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказывал "Телеграфу", что российские дроны потенциально могут быть модифицированы для разбрасывания кассетных боеприпасов. По его словам, в пустых отсеках дронов можно разместить мини-взрывные устройства, разлетающиеся при подрыве основного заряда.
"Технически возможно запрограммировать дрон на открытие специального люка на определенном этапе полета для сброса этих устройств", – объяснял Храпчинский, отмечая, что именно террор гражданского населения характерен для российской тактики.
Напомним, "Телеграф" писал, что россияне добавили к своим дронам кассетные бомбы с отложенным взрывом. После падения "шахеда" такие боеприпасы могут лежать долго, а затем внезапно сдетонировать.