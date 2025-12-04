"Шахед" летал прямо над полем. Матч чемпионата Украины по футболу были вынуждены отменить (видео)
Ударный БПЛА заметили над ареной
В четверг, 4 декабря, над домашним стадионом ФК "Чернигов" пролетел "Шахед". Игру местного клуба против СК "Металлург" пришлось перенести по соображениям безопасности.
Что нужно знать
- Матч "Чернигов" — "Металлург" был перенесен
- Причина переноса игры — затянувшаяся воздушная тревога
- Над "Чернигов-Ареной" пролетел "Шахед"
Матч 13-го тура Первой лиги "Чернигов" — "Металлург" не состоялся. О переносе игры сообщила пресс-служба черниговской команды в Instagram. Новую дату поединка назначит руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Матч 13 тура Первой лиги ФК "Чернигов" — "Металлург" Запорожья, к сожалению, не состоялся из-за очередной воздушной атаки россиян.
После двух часов ожидания команда "Металлург" отказалась ждать дальше и отправилась домой согласно Регламенту.
О новой дате поединка будет объявлено позже после решения ПФЛ.
Добавим, что над "Чернигов-Ареной" пролетел "Шахед". Ударный БПЛА засняли очевидцы, передает "Суспільне Чернігів". Сообщалось, что дрон упал вблизи города. В результате падения беспилотника поврежден частный дом.
Отметим, "Чернигов" и "Металлург" являются аутсайдерами Первой лиги и находятся в зоне вылета. В текущем сезоне это не первая отмена матча в Чернигове. К примеру, игра с "Металлистом" не только не состоялась, но и вызвала скандал. Хозяева обвинили гостей в "отсутствии уважения".