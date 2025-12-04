"Шахед" летал прямо над полем. Матч чемпионата Украины по футболу были вынуждены отменить (видео)

Ударный БПЛА заметили над ареной

В четверг, 4 декабря, над домашним стадионом ФК "Чернигов" пролетел "Шахед". Игру местного клуба против СК "Металлург" пришлось перенести по соображениям безопасности.

Что нужно знать

Матч "Чернигов" — "Металлург" был перенесен

Причина переноса игры — затянувшаяся воздушная тревога

Над "Чернигов-Ареной" пролетел "Шахед"

Матч 13-го тура Первой лиги "Чернигов" — "Металлург" не состоялся. О переносе игры сообщила пресс-служба черниговской команды в Instagram. Новую дату поединка назначит руководство Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Матч 13 тура Первой лиги ФК "Чернигов" — "Металлург" Запорожья, к сожалению, не состоялся из-за очередной воздушной атаки россиян. После двух часов ожидания команда "Металлург" отказалась ждать дальше и отправилась домой согласно Регламенту. О новой дате поединка будет объявлено позже после решения ПФЛ. ФК "Чернигов"

Добавим, что над "Чернигов-Ареной" пролетел "Шахед". Ударный БПЛА засняли очевидцы, передает "Суспільне Чернігів". Сообщалось, что дрон упал вблизи города. В результате падения беспилотника поврежден частный дом.

Полиция работает на месте падения "Шахеда" в Чернигове 4 декабря

Отметим, "Чернигов" и "Металлург" являются аутсайдерами Первой лиги и находятся в зоне вылета. В текущем сезоне это не первая отмена матча в Чернигове. К примеру, игра с "Металлистом" не только не состоялась, но и вызвала скандал. Хозяева обвинили гостей в "отсутствии уважения".