У Харькова могло быть другое имя: что стоит за его названием

Наталья Граковская
Как Харьков получил свое нынешнее имя
Как Харьков получил свое нынешнее имя. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть несколько версий происхождения названия Харькова

В истории Харькова остаются неизученные и спорные моменты. Датой основания города принято считать 1654 год, по первому сохранившемуся письменному упоминанию в официальных источниках. А вот с происхождением названия Харьков все не так просто. Вопрос до сих пор остается дискуссионным.

Существует не меньше тринадцати вариантов объяснения происхождения названия Харькова. Одни исследователи находят корни в славянских языках, другие ищут следы тюркских влияний, а многие обращаются к устным преданиям, которые на протяжении веков формировали локальные мифы. "Телеграф" предлагает разобраться в самых популярных версиях происхождения названия Харьков.

Версия о половецкой столице Шарукань

Одна из гипотез связывает название Харькова с древним городом Шарукань (Харукань), который когда-то был половецкой столицей. По разным версиям, он располагался в районе современных городов Чугуев или Змиев. Исследователи отмечают, что этимология названия "Шарукань" (Шарук-ахан/Харук-ахан/Харукань) в свою очередь связана с рекой Харьков, протекающей в тех краях. По этой логике именно древнее название территории могло трансформироваться в современное "Харьков".

Харьков карта города как віглядела в 1787 году
Карта Харькова 1787 года

Версия о реке Харьков

Многие историки считают наиболее убедительной другую теорию — происхождение названия от одноименной реки. Известно, что в 1654 году между реками Лопань и Харьков появилось поселение правобережцев. Уже через два года, в царском указе Чугуевскому воеводе Сухотину (1656 год), встречается документальное упоминание о Харькове — речь шла о строительстве укреплений. На тот момент это было довольно крупное поселение, в котором проживало более пятисот мужчин. Логично предположить, что город получил имя по реке, как это часто происходило в славянской традиции.

Харьков старые фото как выглядел в старину
Харьков в 1840-е года

Легенда о казаке Харьке

Среди народных объяснений особое место занимает легенда о Харьке — предводителе первых переселенцев. Это предание не имеет документального подтверждения, но прочно укоренилось в локальном фольклоре. По одной версии, Харько был казаком, который привел людей в "Дикое поле", положив начало будущему городу. По другой — пасечником, который основал хутор, названный его именем, и приглашал туда переселенцев.

Как выглядел Харько - памятник основателям Харькова
Мифический Харько изображен на памятнике Основателям Харькова

Хотя Харько считается мифической личностью, он стал прообразом памятника Основателям Харькова, который установлен в начале проспекта Науки.

