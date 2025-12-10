В Харькове есть своя Бавария: как советская власть в этом районе не смогла победить пиво (фото, видео)
Краткая история харьковского "баварского" уголка, про него писал даже Маяковский
Новая Бавария – один из самых самобытных районов Харькова. Эта местность формировалась более полутора веков и вобрала в себя баварский колорит, ароматы пивоварни, атмосферу дачных поселков, масштабных советских предприятий и культурных объектов.
Настоящая Бавария на востоке Украины
История Новой Баварии берет начало в 1870-х годах, когда уроженец королевства Бавария Франц Гершгеймер основал здесь медопивоваренный завод. Выбор места был не случайным: немецкий предприниматель в течение 17 лет тщательно искал источник чистой, мягкой и сбалансированной по минеральному составу воды — ключевого компонента качественного пива. И нашел его в селе Григоровка.
Завод начал работать с 66 работниками, а оборудование, технологии и даже пивоваров привезли непосредственно из Баварии. Хмельный напиток быстро завоевал популярность по всей Восточной Украине, вытеснив старые сорта пива и утвердив "Новую Баварию" как регионального лидера. Рядом с предприятием была открыта железнодорожная станция, которая также получила название Новая Бавария. С течением времени так стали называть и окружающую местность.
"Золотая эра" начала XX века: на колбаски в парк
После открытия завода вблизи него сделали парк — место, которое стало одним из самых популярных среди харьковчан. Здесь звучала живая музыка, посетители смаковали свежесваренным пивом, а в качестве закусок подавали традиционные баварские колбаски. Атмосфера баварского курорта сделала район модной локацией для прогулок и отдыха. Начало XX века стало для Новой Баварии "золотой эрой". Здесь активно строили дачи, развивали инфраструктуру.
Советским властям не удалось изменить "Баварию"
После революции завод был национализирован и стал "Пивзаводом №3" в составе государственного пивного треста. В 1920-х власти пытались дать району новое название — Красная Бавария. Однако харьковчане отказались принимать его, и народная топонимика устояла даже против советской идеологии.
Завод оставался одним из крупнейших производителей пива в СССР, ежегодно выпуская миллионы декалитров продукции. Интересный факт — для пива "Новая Бавария" создал рекламный слоган Владимир Маяковский: "Какая бы ни была авария – пью пиво Новая Бавария".
"Новая Бавария" сейчас
В настоящее время после декоммунизации район официально закрепил историческое имя — Новобаварский, в честь вышеописанной местности. Новая Бавария или как чаще говорят харьковчане — просто Бавария, граничит с Григоровкой, которая является остатком того же села, Ледным и Липовой Рощей. Застройка района в большинстве своем — частный сектор, но есть и пяти и девятиэтажные дома. Сохранились и несколько исторических построек.
Клуб канатников, ставший БК
На проспекте Новобаварском, 77 расположено интересное конструктивистское здание. Ее построили в 30-х годах прошлого века как Клуб Канатников для рабочих расположенного неподалеку Канатного завода. Имеет довольно необычный вид — конструктивистские черты соединены с колоннами и декором в стиле сталинского ампира. Здесь позже размещался Дом культуры им. Ильича, а сейчас офисы, магазины и т.д.
Стадион "Новая Бавария"
Стадион на Новой Баварии – один из старейших в Харькове, построенный в 1920-х. В свое время он был домашней ареной канатного завода, принимал матчи "Маяка" во Второй лиге СССР, а с 2000-х по очереди принадлежал клубам "Арсенал" и "Гелиос", меняя названия соответственно. Сегодня это компактная арена для более двух тысяч зрителей, которая используется как база для местных футбольных команд.
