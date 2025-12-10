В Харькове есть своя Бавария: как советская власть в этом районе не смогла победить пиво (фото, видео)

Краткая история харьковского "баварского" уголка, про него писал даже Маяковский

Новая Бавария – один из самых самобытных районов Харькова. Эта местность формировалась более полутора веков и вобрала в себя баварский колорит, ароматы пивоварни, атмосферу дачных поселков, масштабных советских предприятий и культурных объектов.

Настоящая Бавария на востоке Украины

История Новой Баварии берет начало в 1870-х годах, когда уроженец королевства Бавария Франц Гершгеймер основал здесь медопивоваренный завод. Выбор места был не случайным: немецкий предприниматель в течение 17 лет тщательно искал источник чистой, мягкой и сбалансированной по минеральному составу воды — ключевого компонента качественного пива. И нашел его в селе Григоровка.

Старое здание пивзавода "Новая Бавария"

Завод начал работать с 66 работниками, а оборудование, технологии и даже пивоваров привезли непосредственно из Баварии. Хмельный напиток быстро завоевал популярность по всей Восточной Украине, вытеснив старые сорта пива и утвердив "Новую Баварию" как регионального лидера. Рядом с предприятием была открыта железнодорожная станция, которая также получила название Новая Бавария. С течением времени так стали называть и окружающую местность.

Станция "Новая Бавария" открыта в 1876 году

"Золотая эра" начала XX века: на колбаски в парк

После открытия завода вблизи него сделали парк — место, которое стало одним из самых популярных среди харьковчан. Здесь звучала живая музыка, посетители смаковали свежесваренным пивом, а в качестве закусок подавали традиционные баварские колбаски. Атмосфера баварского курорта сделала район модной локацией для прогулок и отдыха. Начало XX века стало для Новой Баварии "золотой эрой". Здесь активно строили дачи, развивали инфраструктуру.

Пивная завода "Бавария"

Так выглядела пивоварня "Новая Бавария"

Советским властям не удалось изменить "Баварию"

После революции завод был национализирован и стал "Пивзаводом №3" в составе государственного пивного треста. В 1920-х власти пытались дать району новое название — Красная Бавария. Однако харьковчане отказались принимать его, и народная топонимика устояла даже против советской идеологии.

Завод оставался одним из крупнейших производителей пива в СССР, ежегодно выпуская миллионы декалитров продукции. Интересный факт — для пива "Новая Бавария" создал рекламный слоган Владимир Маяковский: "Какая бы ни была авария – пью пиво Новая Бавария".

"Новая Бавария" сейчас

В настоящее время после декоммунизации район официально закрепил историческое имя — Новобаварский, в честь вышеописанной местности. Новая Бавария или как чаще говорят харьковчане — просто Бавария, граничит с Григоровкой, которая является остатком того же села, Ледным и Липовой Рощей. Застройка района в большинстве своем — частный сектор, но есть и пяти и девятиэтажные дома. Сохранились и несколько исторических построек.

Клуб канатников, ставший БК

На проспекте Новобаварском, 77 расположено интересное конструктивистское здание. Ее построили в 30-х годах прошлого века как Клуб Канатников для рабочих расположенного неподалеку Канатного завода. Имеет довольно необычный вид — конструктивистские черты соединены с колоннами и декором в стиле сталинского ампира. Здесь позже размещался Дом культуры им. Ильича, а сейчас офисы, магазины и т.д.

Дом культуры им. Ильича располагался в этом здании

Ранее перед зданием стоял памятник Ленину

Стадион "Новая Бавария"

Стадион на Новой Баварии – один из старейших в Харькове, построенный в 1920-х. В свое время он был домашней ареной канатного завода, принимал матчи "Маяка" во Второй лиге СССР, а с 2000-х по очереди принадлежал клубам "Арсенал" и "Гелиос", меняя названия соответственно. Сегодня это компактная арена для более двух тысяч зрителей, которая используется как база для местных футбольных команд.

Стадион построили 100 лет назад

Современное фото стадиона

