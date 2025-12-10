У Харкові є своя Баварія: як радянська влада у цьому районі не змогла перемогти пиво (фото, відео)

Коротка історія харківського "баварського" куточка, про нього писав навіть Маяковський

Нова Баварія — один із найсамобутніших районів Харкова. Ця місцевість формувалася понад півтора століття й увібрала в себе баварський колорит, аромати броварні, атмосферу дачних селищ та масштабних радянських підприємств й культурних об’єктів.

Справжня Баварія на сході України

Історія Нової Баварії бере початок у 1870-х роках, коли уродженець королівства Баварія Франц Гершгеймер заснував тут медопивоварний завод. Вибір місця був не випадковим: німецький підприємець протягом 17 років прискіпливо шукав джерело чистої, м’якої та збалансованої за мінеральним складом води — ключового компонента якісного пива. І знайшов його в селі Григорівка.

Стара будівля пивзаводу "Нова Баварія"

Завод почав працювати із 66 працівниками, а обладнання, технології й навіть пивоварів привезли безпосередньо з Баварії. Хмільний напій швидко завоював популярність у всій Східній Україні, витіснивши старі сорти пива й утвердивши "Нову Баварію" як регіонального лідера. Поруч з підприємством відкрили залізничну станцію, яка також отримала назву Нова Баварія. З часом так почали називати й навколишню місцевість.

Станція Нова Баварія відкрита у 1876 році

"Золота ера" початку XX століття: на ковбаски в парк

Після відкриття заводу поблизу нього зробили парк — місце, яке стало одним із найпопулярніших у харків'ян. Тут лунала жива музика, відвідувачі смакували свіжозвареним пивом, а як закуски подавали традиційні баварські ковбаски. Атмосфера броварського курорту зробила район модною локацією для прогулянок і відпочинку. Початок XX століття став для Нової Баварії "золотою ерою". Тут активно розбудовували дачі, розвивали інфраструктуру.

Пивна заводу "Баварія"

Так виглядала пивоварня "Нова Баварія"

Радянській владі не вдалось змінити "Баварію"

Після революції завод був націоналізований і став "Пивзаводом №3" у складі державного пивного тресту. У 1920-х влада намагалася надати району нову назву — Червона Баварія. Проте харків’яни відмовилися приймати її, і народна топоніміка встояла навіть проти радянської ідеології.

Завод залишався одним із найбільших виробників пива в СРСР, щороку випускаючи мільйони декалітрів продукції. Цікавий факт — для пива "Нова Баварія" створив рекламний слоган Володимир Маяковський: "Яка б не була аварія – п'ю пиво Нова Баварія".

"Нова Баварія" зараз

У сучасну добу після декомунізації район офіційно закріпив історичне ім’я — Новобаварський, на честь вищеописаної місцевості. Нова Баварія або ж як частіше кажуть харків'яни — просто Баварія, межує з Григорівкою, яка є залишком того самого села, Ледним та Липовою Рощею. Забудова району здебільшого — приватний сектор, але є й п'яти та дев'ятиповерхові будинки. Збереглись і кілька історичних будівель.

Клуб канатників, що став БК

На проспекті Новобаварському, 77 розташована цікава конструктивістська будівля. Її звели в 30-х роках минулого століття як Клуб Канатників для робітників розташованого неподалік Канатного заводу. Має досить незвичний вигляд — конструктивістські риси поєднані зі колонами та декором в стилі сталінського ампіру. Тут пізніше розташовувався Будинок культури ім. Ілліча, а зараз офіси, магазини тощо.

Будинок культури ім. Ілліча розташовувався в цій будівлі

Раніше перед будівлею стояв пам'ятник Леніну

Стадіон "Нова Баварія"

Стадіон у Новій Баварії — один із найстаріших у Харкові, збудований у 1920-х. Свого часу він був домашньою ареною канатного заводу, приймав матчі "Маяка" у Другій лізі СРСР, а з 2000-х по черзі належав клубам "Арсенал" та "Геліос", змінюючи назви відповідно. Сьогодні це компактна арена на понад дві тисячі глядачів, що використовується як база для місцевих футбольних команд.

Стадіон збудували 100 років тому

Сучасне фото стадіону

