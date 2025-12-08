Хитрый маркетинг или необходимость? Почему более половины пачки чипсов занимает воздух

Около 70% пространства в пачке с чипсами занимают не они

Покупая большой пакет чипсов покупатель обнаруживает, что их там меньше половины, а остальную часть упаковки занимает "воздух". Однако это не просто маркетинговый ход, этому есть практическое объяснение.

"Телеграф" рассказывает, зачем в пакете с чипсами так много "воздуха". Во-первых, это не для того, чтобы обмануть покупателя, а во-вторых, это не совсем воздух.

Пачка с чипсами

На самом деле то, что мы воспринимаем за воздух внутри пачки чипсов, это азот. Этот инертный газ защищает продукт от порчи и при этом абсолютно безопасен для людей, потому что не взаимодействует с пищей.

Для чего в пачки с чипсами закачивают азот:

он не дает маслам и крахмалу в чипсах окисляться , чтобы снеки не потеряли вкуса и не приобрели неприятный запах

, чтобы снеки не потеряли вкуса и не приобрели неприятный запах азот защищает чипсы от ломки и раскрашивания, увеличивает срок хранения и адаптирует продукт к изменениям атмосферного давления во время транспортировки

Почему нельзя заполнить пачку чипсами полностью

Если бы в пачке не было азота и она доверху была бы заполнена чипсами, хрупкие снеки просто превращались бы в "труху" во время транспортировки. Кроме того, чипсы быстро теряли бы хрусткость под воздействием воздуха (как это происходит с чипсами, которые надолго оставили в открытой пачке).

Мало найдется людей, которые не любили бы эти хрустящие картофельные снеки

Поэтому наполненные "воздухом" пачки с чипсами, несмотря на распространенное мнение, делают не для того, чтобы обмануть потребителя, создав впечатление, что их больше, чем на самом деле. Понять, сколько именно продукта в пачке можно из надписи о весе, который на ней указывает производитель.

Ранее "Телеграф" рассказывал о "патриотических" вкусах чипсов, которые развеселили украинцев. Их не так часто можно встретить на полках магазинов.