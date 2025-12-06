Грызуны будут бежать в панике. Что сделать с молодыми деревьями в декабре, чтобы были целы до весны

Отпугните вредителей от деревьев подручными средствами

Когда сад спит зимой под снегом, для полевых мышей и зайцев наступает время охоты. Молодая кора становится для грызунов главным зимним лакомством — и без защиты деревья могут не дожить до весны.

Есть простые и доступные способы, которые можно применить уже в декабре, чтобы вредители обходили сад стороной, а саженцы пережили зиму без потерь. Детальнее о народных приемах рассказал автор блога "Сад біля Хати" на YouTube.

Способ 1. Физическая защита

Как надежно укрыть деревья на зиму? Лучшей защитой деревьев зимой считается пластиковая сетка — она пропускает свет и воздух, но защищает ствол от грызунов. Более доступные варианты — бутылки, старые колготки или рубероид. Эффективно также обвязывать ствол еловыми ветками иголками вниз: это отпугивает вредителей, удерживает снег и предохраняет кору от мороза и солнечных ожогов.

Способ 2. Отпугивание

Какие запахи терпеть не могут мыши и зайцы? Обработка стволов деревьев садовой побелкой с медным купоросом или креолином отпугивает грызунов. Народные средства, как березовый деготь на ткани, создают ароматический барьер. Обработку нужно обновлять в течении зимы.

Способ 3. Агротехника

Как сделать участок непривлекательным для грызунов? Чтобы грызуны не повредили молодые деревья, осенью убирают листья и сорняки, а после первого снега плотно утрамбовывают снег вокруг стволов, создавая таким образом "ледяной барьер".

