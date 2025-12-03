Не для впечатлительных. Как выглядит и сколько стоит самая дешевая квартира во Львове (фото)

Этот областной центр возглавил рейтинг городов с самым дорогим жильем на вторичном рынке

Жилье в западных областях Украины из-за удаленности от фронта пользуется большим спросом. Цены на квартиры там существенно выросли с началом полномасштабной войны, но даже во Львове можно приобрести жилье всего за 18 тысяч долларов.

Предложение о продаже комнаты в общежитии по улице Тычины размещено на одном из популярных сайтов. Комната расположена на седьмом этаже девятиэтажки.

Во Львове продают комнату в общежитии за 18 тысяч долларов

Площадь жилья 17,5 квадратных метров, комната — 11 "квадратов". Душ и туалет общего пользования – на две комнаты. Продавец указал "среднее жилое состояние", среди преимуществ названы счетчики на воду, лифт, развитая инфраструктура.

К объявлению добавлены фото, иллюстрирующие достаточно плачевное состояние жилья, которое можно приобрести за 18 тысяч долларов. В комнате старый паркет и дверь, окно, правда, металлопластиковое. Под ним маленькая батарея на три секции.

В комнате старая дверь

Однако есть паркет и металлопластиковое окно

Но ужаснее всего выглядят места общего пользования — душ с отвалившейся плиткой и захламленный туалет. Кухню почему-то вообще не упомянули в объявлении, нет и фото. Обычно в общежитиях есть общие кухни на несколько семей.

Душевая кабина, в которой обрушилась сплетня

Туалет выглядит ужасно

Сколько стоят квартиры во Львове.

Во Львове самое дорогое жилье на вторичном рынке в Украине. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в этом областном центре составляет 67 тысяч долларов, сообщила руководитель отдела по связям с застройщиками компании ЛУН Елена Унаньян. По сравнению с этой ценой комнату в общежитии, описанную выше, продают по экстранизкой цене.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит самая дешевая квартира в Тернополе, которую предлагают арендовать.