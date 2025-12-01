Ободранные стены и старая мебель: как выглядит самая дешевая квартира в Тернополе

Однако в таком предложении есть огромный плюс – придется платить только коммуналку

Из-за войны и массы переселенцев из прифронтовых и оккупированных районов жилье в западных регионах Украины пользуется спросом. Скорее всего, и эта квартира в Тернополе найдет своего арендатора.

Объявление о сдаче внаем запущенной однушки в центре города появилось на популярном украинском сайте.

Квартира площадью 39 квадратов расположена на первом этаже пятиэтажной хрущевки по адресу: ул. Русская, 6. Судя по фото, она долгие годы пустовала.

В единственной жилой комнате можно увидеть полированный сервант времен СССР, вероятно, самодельный журнальный столик, а также сломанные диван и люстру. Также в кадр попал настоящий паркет на полу.

Так выглядит единственная жилая комната

В кухне хозяйка жилья показала старые окно, стол и два деревянных стула того же периода. Что касается плиты и раковины, их на фото не видно. Скорее всего, это оборудование в квартире отсутствует. Деревянный пол покрашен коричневой краской, а стены – голубой и белой. Это традиционная отделка 80-х. Примечательно, что площадь кухни составляет 10 кв.м, что для хрущевки довольно много.

Вероятно, на этой кухне нет плиты и раковины

В прихожей под потолком есть какой-то странный шкафчик

В совмещенном санузле присутствуют ванна, раковина, унитаз и даже водяной счетчик. Однако комната выглядит как настоящая разруха – часть краски над ванной отвалилась.

Санузел выглядит хуже всего

Несмотря на непривлекательный вид такая квартира может быть востребована, благодаря тому, что владелица готова сдавать ее бесплатно, только за оплату коммунальных услуг. Это позволяет жильцам сделать ремонт самостоятельно.

