Цены на сало взлетели. Есть три причины, почему ходовой продукт подорожал

Стоимость 1 кг сала превышает 200 грн

В Украине постепенно начинают расти цены на один из самых популярных продуктов. Эксперты уже назвали три основных причины подорожания.

Что нужно знать:

На цену сала существенно повлияло сокращение поголовья свиней

Расходы на содержание животных выросли в разы

Большинство производителей не держат свиней столько времени, чтобы у них хорошо наросло сало

Как "Телеграфу" рассказал Александр, частный заготовитель из Васильковского района Киевщины, одной из главных причин подорожания сала стало резкое сокращение поголовья свиней. Это произошло и из-за войны, и из-за африканской чумы. Подробнее читайте в материале "Любимый продукт украинцев стал деликатесом: почему цены бьют рекорды и когда следует делать запас".

"Украина потеряла около 40% животных за последние годы, что создало серьезный дефицит на рынке", — говорит эксперт.

Сколько стоит сало, декабрь 2025

Второй причиной частный заготовитель называет экономическую невыгодность содержания свиней для частных хозяйств. Ведь в последние годы затраты на выращивание резко возросли.

"Живой вес сейчас 100 гривен на месте. Мне нужно поехать, скажем, в Уманский район, 200 километров. Купить поросенка, потратиться на бензин, взять ветеринарную справку, заплатить за инфекционный код на животное, уплатить налоги, затем забить и привезти на базар", — описывает эксперт процесс.

Николай Бабенко, исполнительный директор Ассоциации "Мясной отрасли", назвал третью причину подорожания сала. Сейчас на рынке возник дефицит именно сала, а не свинины в целом. Крупные промышленные предприятия не выращивают свиней до большого веса, когда накапливается толстый слой жира.

"Промышленные предприятия занимаются быстрым выращиванием свиней. Частный сектор, ранее этот продукт создавал, но он очень сильно пострадал в 2024 году", — отмечает Николай Бабенко.

Сало

Александр добавляет, что товарные свиньи в крупных хозяйствах весят 120-130 кг живого веса. Из них выходит максимум 20 килограммов сала и 70 килограммов мяса. При этом толщина сала всего 1,5-2 сантиметра, тогда как люди хотят покупать толстое сало — 3-4 сантиметра.

"На таких свиньях практически нет сала. Оно не успевает нарастать. Животное нужно держать до года, чтобы на нем наросло 3-4 сантиметра толщиной", — объясняет эксперт.

