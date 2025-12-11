Лук по 40 грн, а яблоки по 70. Как отличаются цены на овощи и фрукты в Польше и Украине (инфографика)

Местами разница стоимости составляет 50 грн

Часто украинцы считают, что за рубежом цены на продукты в разы ниже, чем в Украине. Однако есть ряд товаров, которые наоборот стоят в разы дешевле в украинских магазинах, в частности, если сравнивать с Польшей.

В украинских супермаркетах цена картофеля стартует с 9,99 грн за килограмм. Вместе с тем, в Польше стоимость одного килограмма — 46,34 грн. То есть, разница составляет 36,35 грн. Выходит, что в Украине стоимость картофеля в три раза меньше чем в Польше.

Цена картофеля в Польше, декабрь 2025

Что касается помидоров, то разница тоже ощутима. Ведь в украинских магазинах цена на тепличные томаты стартует от 99,89 грн за килограмм, а в Польше – 150,86 грн. Выходит, что в Украине помидоры на 50 грн дешевле.

Капуста белокочанная в украинских магазинах продается за 8,49 грн, а в польских — 34,72 грн. Разница — 26,23 грн. Лук тоже удивляет стоимостью: в Украине по 6,49 грн, а в Польше – по 40,53 грн. То есть на 34,04 грн дороже.

Цена лука в Польше, декабрь 2025

Цена капусты в Польше, декабрь 2025

Цены на картофель, помидоры, капусту, лук в Польше и Украине. Инфоргафика: "Телеграф"

Даже цена фруктов между украинским и польским рынком сильно разнится. Так, яблоки в Украине стоят – 29,95 грн за килограмм, а в Польше – 69,22 грн. Разница составляет — 39,27 грн. Отметим, что сравнивали именно отечественные сорта обеих стран.

Цена яблок в Польше, декабрь 2025

Интересно, что стоимость мандарин в польских и украинских супермаркетах не сильно отличается. В Украине один килограмм можно купить за 49,99 грн, а в Польше – за 57,66 грн. То есть, разница в 8 грн.

Цены на яблоки, мандарины в Польше и Украине. Инфографика: "Телеграф"

Подытоживая, можно отметить, что в Украине цена отечественных и не только овощей и фруктов ниже, чем в Польше. Местами разница стоимости достигает аж 50 грн.

